“C’è lo zampino dell’Inter”: Milan, colpo sfumato

Pare sfumato definitivamente l’innesto cercato dal Milan negli scorsi giorni, anche per via dell’inserimento dei rivali cittadini.

Il Milan in queste settimane ha sondato il terreno sul mercato per diversi calciatori. La ricerca di un mediano giovane e forte fisicamente ha portato numerosi profili, alcuni dei quali particolarmente intriganti.

Una delle piste maggiormente battute, almeno secondo i ben informati sul calciomercato, sembrava portare ad un club di Ligue 2 francese. Direzione Bordeaux, dove milita il giovane talento Jean Onana, centrocampista camerunese.

Un profilo apprezzato a Milanello, anche perché sponsorizzato dal suo ex compagno di squadra Yacine Adli. Il Milan si è mosso per Onana, ma sembra che la trattativa negli ultimi giorni sia sfumata definitivamente, anche per l’inserimento di terze parti.

Onana, niente Milan: la partnership speciale lo soffierà ai rossoneri

Jean Onana, classe 2000 che è già un titolarissimo del Camerun e considerato un prospetto molto interessante, non sbarcherà dalle parti di Carnago. Ma è molto probabile che possa giocare in Serie A in questa stagione.

Lo ha scritto il quotidiano ligure Il Secolo XIX, secondo cui sarebbe a buon punto la trattativa tra Spezia e Bordeaux per portare Onana stesso a giocare per la squadra allenata da Luca Gotti.

Un colpaccio a sorpresa per lo Spezia, che si assicurerebbe grazie alla proprietà americana un prospetto internazionale, accostato oltre che al Milan anche a diversi club di Premier League e Ligue 1.

“Stiamo solo aspettando la chiamata del Bordeaux” – ha rivelato il d.s. spezzino Pecini, facendo intendere come l’accordo per portare Onana in Liguria sia sempre più vicino e fattibile. Ma c’è un retroscena che il quotidiano in questione ha svelato sempre riguardo questo affare.

Pare che dietro l’operazione Onana vi sia niente meno che l’Inter. I rivali storici e cittadini del Milan sarebbero in partnership con lo Spezia, aiutando sottobanco la squadra ligure ad acquistare il centrocampista ed a sfilarlo ai rossoneri. Mantenendo di conseguenza una prelazione futura per l’acquisto di Onana stesso, sempre che la sua esperienza italiana si riveli positiva.

Uno sgarbo sotto traccia dell’Inter ai ‘cugini’ milanisti, che però da tempo sembrano aver abbandonato la pista Onana. Chissà se per vendetta Paolo Maldini riuscirà a strappare a sua volta il cartellino di Trevor Chalobah, obiettivo di mercato condiviso proprio da Inter e Milan.