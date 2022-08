Conferme dal Brasile: “Contatti con il Milan a breve”

Dal Brasile arrivano conferme sull’interesse reale del club rossonero per un giovane talento: nei prossimi giorni i contatti si possono intensificare i contatti.

Il Milan vuole prendere un nuovo centrocampista prima della fine della sessione estiva del calciomercato. Paolo Maldini e Frederic Massara, che stanno cercando anche di piazzare Tiemoué Bakayoko, vogliono assolutamente consegnare a Stefano Pioli un rinforzo nel ruolo.

Negli ultimi tempi si è spesso parlato di Jean Onana del Bordeaux, ma questa pista sembra essersi raffreddata. Il camerunese potrebbe comunque trasferirsi in Serie A, allo Spezia. Un altro nome che interessa è Aster Vranckx, però l’Atalanta è in pressing e se lo vuole assicurare.

La dirigenza rossonera, che sognava di comprare Renato Sanches a inizio mercato, sta valutando diversi profili. Non è escluso che a Milanello possa arrivare un giocatore a sorpresa, rispetto a quelli più quotati di queste settimane. La cosa abbastanza certa è che non ci sarà alcun investimento pesante, il budget per la campagna acquisti è limitato in questo momento.

Calciomercato Milan, conferme su Joao Gomes: arriverà lui?

Uno dei nomi nuovi degli ultimi giorni è quello di Joao Gomes, 21enne brasiliano che milita nel Flamengo. Si tratta di un giovane talento molto interessante. Da capire la valutazione del suo cartellino, visto che il club di Rio de Janeiro spesso chiede molto per i suoi calciatori.

Intanto dal Brasile il giornalista Gabriel Orphao ha spiegato che il Milan non è la sola società europea a volere Joao Gomes. Anche Real Madrid, Manchester United e Lione hanno manifestato il loro interesse. Comunque conferma che a breve Maldini e Massara entreranno in contatto diretto con l’entourage del ragazzo. Vedremo se la trattativa sarà destinata a decollare.