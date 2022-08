Milan, arriva il colpo: “Lunedì abbiamo il difensore”

C’è l’annuncio da parte del giornalista: il Milan è pronto a mettere le mani sul difensore. Già per lunedì si attendono novità importanti in merito. Le ultime

Continua la ricerca del difensore e del centrocampista in casa Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno provando a mettere a disposizione di Stefano Pioli due nuovi acquisti per allungare la rosa. Servono i sostituti di Franck Kessie e Alessio Romagnoli.

Tanti i nomi circolati in queste settimane, molti di questi sono ormai fuori dai radar, come Diallo, N’Dicka per la difesa o Onyedika per il centrocampo. Sempre più defilati sono Tanganga e Onana, ecco perché in queste ore le attenzioni sono concentrate su tutt’altra parte.

I nomi caldi del calciomercato del Milan sono soprattutto quelli di Chalobah e Tiaw. Carlo Pellegatti ha fatto il punto della situazione, legata al reparto difensivo. Sul suo canale YouTube, il noto giornalista ha, poi, parlato anche del centrocampista.

Le parole del giornalista

Ma partiamo proprio dal centrale, per il quale è corsa a due: “Mi auguro che Chalobah creda nel progetto del Milan, altrimenti si guarderà altrove – afferma Pellegatti -. L’alternativa è Thiaw, un buon difensore. L’inglese del Chelsea, chiaramente, ha una caratura internazionale diversa”.

L’annuncio – “Lunedì o massimo martedì – prosegue il giornalista -, avremo il nome del difensore centrale. Spero in Chalobah, in alternative, come detto, Thiaw, che è un prospetto. Ecco che perché ho titolato lunedì abbiamo il difensore”.

Nome nuovo a centrocampo – “C’è anche un’altra notizia succulenta, spero sia il nome giusto per il centrocampo, che ha lanciato Tuttosport e che io rilancio, Joao Gomes del Flamengo, un brasiliano. E’ un centrocampista di lavoro e quantità, ha buoni piedi ma soprattutto fisicità, nonostante sia solo 1,76 m. Il costo? Si aggira attorno ai dieci milioni. Attenzione a questo nome, che è un giocatore di livello”.