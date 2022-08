Sono state diramate le formazioni ufficiali di Milan-Bologna: scopriamo gli schieramenti scelti da Pioli e Mihajlovic.

Stasera alle 20:45 a San Siro si gioca Milan-Bologna, partita valida per la terza giornata del campionato Serie A 2022/2023. I rossoneri hanno finora conquistato quattro punti, mentre gli ospiti ne hanno solo uno in classifica.

La squadra di Stefano Pioli ha vinto 4-2 contro l’Udinese al debutto, poi ha pareggiato 1-1 contro l’Atalanta a Bergamo. L’obiettivo odierno è certamente tornare a vincere. L’avversario è di quelli abbordabili, seppur non vada assolutamente sottovalutato. Sinisa Mihajlovic sa far giocare bene i suoi ragazzi e viene a Milano con la voglia di ottenere un risultato positivo.

I rossoneri affrontano questa partita senza Rade Krunic e Zlatan Ibrahimovic, fuori per i noti problemi fisici. In difesa e a centrocampo non ci sono novità nell’undici titolare, mentre sulla trequarti c’è Charles De Ketelaere: esordio dal 1′ per il giovane talento belga, arrivato dal Club Brugge in questa sessione estiva del calciomercato. Brahim Diaz parte dalla panchina, così come Yacine Adli (finora 0 minuti in gare ufficiali).

Novità anche in attacco, dove Pioli si affida a Olivier Giroud e lascia fuori Ante Rebic. Il francese finora non era stato al meglio fisicamente ed era sempre subentrato nel secondo tempo. Oggi torna titolare e cercherà di segnare gol importanti, come nella scorsa stagione.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Bologna.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.

BOLOGNA : –