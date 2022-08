Milan-Bologna, Highlights Serie A: gol e sintesi partita – Video

Milan-Bologna, la cronaca con gli highlights del match disputato a San Siro sabato 27 agosto per la 3.a giornata di Serie A

Per la seconda stagionale contro il Bologna, il Milan si presenta davanti ai 70mila di San Siro con la terza maglia di color grigio con inserti gialli e due importanti novità di formazione ovvero l’inserimento dal primo minuto di De Ketelaere e Giroud.

Poco da segnalare nel primo quarto d’ora con il Milan in controllo ma poco incisivo in attacco. Al 20′, i campioni d’Italia sbloccano il punteggio. Efficace l’assist di De Ketelaere per Leao che beffa Skorupski con un tiro non irresistibile sul primo palo. Sa quasi di liberazione l’esultanza del portoghese che avvia dieci minuti di ottimo Milan.

In altre due occasioni, i rossoneri sfiorano infatti l’immediato raddoppio. La prima con Kalulu al 25′. Servito con un altro assist pregevole da De Ketelaere, il difensore termina il coast to coast con una conclusione su Skorupski in uscita. Al 27′ tocca a Messias che spreca un tiro da posizione favorevole dopo una discesa di Leao che, nel finale, con una sgroppata delle sue manca a sua volta il raddoppio. Troppo debole e poco angolata la finalizzazione del portoghese con Skorupski che salva il Bologna da un 2-0 potenzialmente letale.

Poco o nulla da segnalare per il Bologna mai pericoloso in avanti con Maignan mai impegnato e, di fatto, inoperoso per il primi 45′ di gioco.

Milan-Bologna, il secondo tempo

L’avvio di ripresa non riserva emozioni. Il Bologna ci prova con Arnautovic che manca la deviazione volante in area. Al 57′, quasi inaspettato, il raddoppio del Milan. Errore in disimpegno del Bologna, la palla arriva a Leao che sforna un assist pregevole per Giroud. Torsione del francese, fino a quel momento poco incisivo, e Skorupski è battuto per la seconda volta.

Sul 2-0, con San Siro in festa, Pioli opta per tre cambi con Adli (esordio assoluto in Serie A), Saelemaekers e Pobega al posto di un ottimo De Ketelaere, Messias e Bennacer. Entra in campo anche Sansone che impensierisce Maignan con un tiro potente dal limite che si infrange sull’esterno del palo.

Nella parte finale del match, i ritmi si abbassano vertiginosamente. Il Bologna protesta per un contatto in area tra Kalulu e Sansone, molto dubbio, sul quale l’arbitro Manganiello lascia correre. Poteva starci il penalty ma l’inerzia della partita non cambia. Il Milan controlla e conquista tre punti importanti prima del doppio impegno della settimana prossima con Sassuolo (martedì) e Inter, nel Derby di andata di sabato 3 settembre alle 18.

