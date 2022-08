Milan-Bologna, lo speaker chiama Sansone: San Siro lo applaude

Prima dell’inizio di Milan-Bologna i tifosi rossoneri presenti a San Siro hanno applaudito Sansone: il motivo è chiaro.

Stasera il Milan affronta il Bologna a San Siro e si ritrova di fronte Sinisa Mihajlovic, che ha allenato la squadra rossonera nella stagione 2015/2016. Il tecnico serbo si è fatto apprezzare in quella esperienza e prima dell’inizio della partita ha ricevuto applausi da parte del pubblico di San Siro.

Ma Mihajlovic non è l’unico applaudito dai tifosi del Milan. Anche Nicola Sansone è stato oggetto di applausi e anche di un boato. Facile capire perché. Il giocatore rossoblu è stato protagonista della vittoria del Bologna contro l’Inter nel girone di ritorno dello scorso campionato. Segnò un gol sfruttando la papera incredibile del portiere nerazzurro Ionut Radu. Inoltre, non ha mai nascosto la sua simpatia per i colori rossoneri.