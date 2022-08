Milan, colpaccio in prospettiva: arriva Stalmach

I rossoneri hanno chiuso per il talento polacco, considerato uno dei migliori prospetti in Europa: battuta la concorrenza di Juve e Roma

Siamo nel finale di questa sessione di calciomercato e il Milan, così come tutti gli altri club, si stanno muovendo per mettere a segno gli ultimi colpi in entrata e in uscita.

I rossoneri sono molto attivi perché devono chiudere un difensore e un centrocampista per rinforzare la squadra di Stefano Pioli, ma nel frattempo guardano anche al futuro e stanno per mettere a segno un gran colpo in prospettiva. Maldini e Massara infatti, secondo i dettami della società, da diversi anni si concentrano anche sul futuro e provano ad arrivare in anticipo su migliori talenti in giro per l’Europa.

E Sembra proprio che i rossoneri ce l’abbiano fatta ancora, avvicinandosi in maniera molto importante a un giovane prospetto di cui si parla davvero un gran bene. Il Milan infatti starebbe per prendere Dariusz Stalmach, centrocampista classe 2005 polacco, di proprietà del Gornik Zarbze. I rossoneri hanno bruciato la concorrenza di Juventus e Roma accaparrandosi un potenziale crack.

Chi è Stalmach, ruolo e caratteristiche

Secondo quanto riferito da Marco Conterio di Tuttomercatoweb, il sedicenne è a un passo dai rossoneri. Stalmach ha infatti già giocato 17 partite in Ekstralasa l’anno scorso e tre in questa stagione appena iniziata, collezionando un assist e tre cartellini gialli. Parliamo di un trequartista che sa giocare indistintamente con entrambi i piedi e che è dotato già di una buona fisicità, essendo già alta 1.82.

Possiede un’ottima visione di gioco e un gran dribbling ma deve migliorare nelle conclusioni, dal momento che non ha ancora realizzato nessun gol. Ci sarà sicuramente tempo per affinare questa qualità. Nel frattempo il Milan si assicura un talento per il futuro, in attesa di chiudere i colpi per il presente, ovvero il difensore centrale e il centrocampista.