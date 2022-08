Milan, colpo last-minute: scelto l’obiettivo, Pioli esulta

Il Milan vira forte sul calciatore che potrebbe concludere positivamente la campagna acquisti, un vero jolly per mister Pioli.

Come è noto da tempo, il Milan per completare la propria rosa avrebbe voluto integrare in questi ultimi giorni di mercato almeno un paio di volti nuovi a disposizione di Stefano Pioli.

Un difensore centrale, dotato di piedi buoni, ed un mediano con caratteristiche importanti a livello fisico e tattico. Due colpi che però difficilmente potranno concretizzarsi, o quanto meno non entrambi, per motivi sia di tempo che economici.

Il Milan però sembra aver trovato la soluzione. Ovvero puntare forte su un calciatore talmente dinamico e duttile da poter ricoprire entrambi i ruoli: fare dunque sia il centrale difensivo che il mediano davanti alla retroguardia.

Milan, doppio colpo in uno: il calciatore è il preferito di Pioli

La suddetta soluzione conveniente e last-minute potrebbe chiamarsi Trevor Chalobah. Il Milan ha individuato nel calciatore del Chelsea l’innesto ideale, proprio per la sua capacità nel ricoprire più ruoli.

Inglese classe ’99, con passaporto della Sierra Leone, Chalobah nasce centrocampista proprio nel vivaio dei Blues. Ma successivamente è stato adattato a difensore centrale da Tuchel, vista la sua mole fisica eccellente ed un ottimo senso della posizione. In pratica un jolly che farebbe comodo al Milan e non solo.

Il Milan in questo caso farebbe contento Pioli, che avrebbe risolto due mancanze con un unico innesto. Ora c’è da trovare l’accordo con il Chelsea, magari sulla base del prestito con diritto di riscatto. I rossoneri potranno far valere i rapporti molto proficui con la società londinese, visti i recenti affari per Tomori, Giroud e Bakayoko.

Chalobah stesso ha voglia di misurarsi in un campionato intrigante come la Serie A. Occhio però all’Inter, che come il Milan sta provando a convincere l’inglese a trasferirsi per completare la rosa in maniera azzeccata ed intelligente. Paolo Maldini è al lavoro per vincere la corsa e regalarsi un rinforzo decisamente ideale, così da concludere in bellezza la sessione estiva 2022.

Nato a Freetown, in Sierra Leone, nel 1999, Chalobah è come detto un prodotto del settore giovanile del Chelsea. Nella sua finora breve carriera professionistica è già stato mandato in prestito in tre occasioni: all’Ipswich, all’Huddersfield ed al Lorient in Francia. Dal 2021 è entrato a far parte della rosa di prima squadra dei Blues, ma ora pare essere uscito dalle gerarchie di mister Tuchel.