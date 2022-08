ML – Il Milan ha preso Thiaw: arriva domani, i dettagli

Calciomercato Milan: vittoria contro il Bologna e acquisto, i rossoneri hanno chiuso per Malick Thiaw dello Schalke 04. Tutti i dettagli dell’affare

Il Milan vince a San Siro contro il Bologna e chiude la giornata con un acquisto sul mercato. Stando alle indiscrezioni raccolte da MilanLive, l’acquisto di Malick Thiaw è cosa fatta: confermata l’anticipazione di Gianluca Di Marzio, il difensore arriva dallo Schalke 04 e completerà il reparto arretrato di Stefano Pioli.

Il Milan ha chiuso la trattativa con lo Schalke per Thiaw in queste ore. Nel pomeriggio di domani il calciatore sarà a Milano, lunedì farà le visite mediche e firmerà il contratto con i rossoneri. Un affare complessivo, e a titolo definitivo, da 5 milioni di euro. Nuovo difensore quindi per Pioli che può lavorare su questo ragazzo dalle qualità molto interessanti e farne una risorsa.

Come tutti ricordano, il Milan aveva cercato con insistenza Thiaw anche durante il calciomercato di gennaio. Alla fine però l’affare non andò a buon fine per le richieste considerate troppo alte dallo Schalke 04. Adesso la cifra si è abbassata e la società ha deciso di chiudere la trattativa. Da capire se da qui a fine mercato arriverà anche un centrocampista o se, invece, con Thiaw si può considerare definitivamente chiuso.