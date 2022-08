Adani emoziona i tifosi, parole da brividi su De Ketelaere

Il commento di Adani sulla prestazione di De Ketelaere in Milan-Bologna è da brividi, l’opinionista fa emozionare i tifosi

Ieri a San Siro, in occasione di Milan–Bologna, c’è stato l’esordio di De Ketelaere da titolare. Stefano Pioli lo ha schierato nel ruolo di trequartista al posto di Brahim Diaz, e ha subito fatto vedere di che pasta è fatto. Giocate di altissimo livello, su tutte quelle che ha mandato in porta Kalulu. Inoltre ha anche fatto l’assist a Leao per il gol che ha sbloccato il risultato.

De Ketelaere ha davvero entusiasmato tutti, tifosi e non solo. Anche gli addetti ai lavori hanno espresso pareri molto favorevoli per questo giocatore, che sembra destinato a regalare spettacolo in Italia e non solo. Fra questi c’è anche chi ha sempre speso parole positive per questo acquisto e che adesso non può fare altro che confermarle. Si tratta di Lele Adani, ex giocatore e noto opinionista della Bobo TV. Sul suo profilo Instagram ha fatto impazzire i tifosi con le parole su Charles.

Adani fa impazzire i tifosi: le parole su De Ketelaere

Ecco, di seguito, l’intervento di Adani che commenta la prestazione di De Ketelaere: “Sapete cos’ha De Ketelaere? Tutto. Ha tutto ciò che serve per emozionare nel calcio, ha ogni particella di magia di cui necessità il calcio. Non c’è niente da sgrezzare, è cristallo puro, giusto un po’ da levigare, da proteggere, da preservare e mostrare. Un acquisto a cinque stelle, e complimenti al Milan. Viva il Futbol, e godiamocelo. Tutti“.

Le parole da brividi di @leleadani su #DeKetelaere: “Cristallo puro, acquisto a cinque stelle. Complimenti al Milan” 😍⚫️🔴 pic.twitter.com/HRyPlwVZbA — MilanLive.it (@MilanLiveIT) August 28, 2022

Non solo un commento tecnico ma un vero e proprio elogio, in pieno stile Adani, con tanta passione e sentimento. E noi non possiamo fare altro che accodarci a ciò che dice Lele: De Ketelaere ha dimostrato di essere un giocatore con qualità enormi: non appena entrerà in condizioni, fisiche e di conoscenza del gioco, saprà fare ancora meglio. San Siro non deve fare altro che aiutarlo e proteggerlo: è un talento che può regalare grandi soddisfazioni.