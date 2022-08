Ibrahimovic presenta il suo nuovo “gioiello”: il costo è esorbitante

Anche senza giocare, Zlatan Ibrahimovic fa sempre parlare di sé. Un altro suo “gesto” non è passato inosservato

Tornerà in campo nel 2023 ma, anche da indisponibile, il suo apporto alla squadra non viene mai meno. Era a San Siro anche ieri sera per il match contro il Bologna, Zlatan Ibrahimovic. Tra cure, riabilitazioni e vacanze, il fuoriclasse svedese si conferma una presenza imprenscindibile per un Milan che punta a confermarsi in Serie A e a crescere in Champions League.

Vacanze, dicevamo. Ibrahimovic ne ha trascorse gran parte in Sardegna e la location deve averlo ispirato per il suo ultimo acquisto. Dopo Rebeca, Yacht con cui si è presentato anche a Sanremo in occasione della conduzione del Festival, Ibrahimovic ha deciso di acquistarne un altro, presentandolo in anteprima sui social.

La nuova imbarcazione di Zlatan è un autentico gioiello, si chiama Unknow ed è stata realizzata in Italia, a Viareggio, da Benetti, storico brand specializzato nella costruzione di barche di lusso.

Ibrahimovic, il nuovo acquisto ha un costo esorbitante

Il nuovo Yacht di Ibra è lungo 34 metri. A bordo c’è di tutto con cinque suite distribuite sui tre livelli di altezza con interni di lusso personalizzate, altre quattro cabine per l’equipaggio, una piscina a sfioro, terrazze, zona solarium, una palestra, un garage per moto d’acqua e altri spazi di condivisione con un ponte che si estendo fino sull’acqua.

Per quanto riguarda la motorizzazione, l’Unknown è spinto da due motori che garantiscono una velocità di crociera di 10 nodi e una massima di 16 con un’autonomia stimata di 260 miglia nautiche.

Ovviamente lusso e potenza di questo Yacht hanno un prezzo notevole, stimato in quindici milioni di euro anche se, a quanto pare, con tutte le personalizzazioni inserite per renderlo ancor più esclusivo, Ibrahimovic potrebbe essersi spinto fino a 20.

Per anticipare l’arrivo di Unknown, Zlatan ha postato un video suggestivo sui social con l’imbarcazione ripresa dall’alto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Ibrahimovic, passione Ferrari

Motori, che passione per Ibrahimovic. Oltre allo Yacht, l’attaccante del Milan ha un garage in cui non mancano supercar di lusso. L’ultima in ordine di tempo che Zlatan si è voluto regalare è una Ferrari Monza SP2, uno dei modelli più esclusivi del Cavallino. Una due posti anch’essa dal valore esorbitante che, tra personalizzazioni e altro, è superiore al milione di euro.