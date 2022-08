Infortunio Lukaku, è a rischio per Milan-Inter: le ultime

Pochi istanti fa la notizia del problema fisico per il centravanti belga, che salta sicuro la Cremonese ed è a rischio per il derby

Il match del prossimo week end fra Milan è Inter è davvero attesissimo. Dopo il turno infrasettimanale rossoneri e nerazzurri si affronteranno a San Siro, ma per l’occasione potrebbe non esserci un grande protagonista.

La squadra di Simone Inzaghi rischia infatti di perdere un o dei suoi top per la gara contro il Diavolo. Stiamo parlando di Romelu Lukaku, che ha avuto un risentimento muscolare alla coscia sinistra dopo le fatiche di venerdì sera all’Olimpico contro la Lazio. La notizia è di pochi istanti fa ed è stata riportata da Sky Sport.

L’attaccante salterà con ogni probabilità la sfida del turno infrasettimanale che i nerazzurri giocheranno contro la Cremonese. Ma ciò non basta perché il belga al momento è a rischio anche per il derby, dal momento che la super sfida con il Milan è in programma sabato 3 settembre alle ore 18.00. Lukaku si sottoporrà a degli esami più approfonditi e solo in quel momento si potrà stabilire l’effettiva identità dell’infortunio.

ULTIM’ORA INTER

Risentimento muscolare alla coscia sinistra per Lukaku

Salta sicuramente la Cremonese, derby a rischio#SkySport #Inter #Lukaku — skysport (@SkySport) August 28, 2022

Di certo non una buona notizia per Inzaghi, che deve quindi pensare subito come cambiare l’attacco e a chi mettere a fianco di Lautaro Martinez già da martedì sera. Il primo indiziato è Edin Dzeko, ma occhio anche a Joaquin Correa che può insidiare il bosniaco.