Ziyech, il futuro è ormai tracciato: nuova conferma

Uno degli esterni spesso accostati al Milan è vicino al trasferimento in un’altra squadra e in un altro campionato: non lo vedremo alla corte di mister Pioli.

Dopo l’ingaggio di Charles De Ketelaere, il club rossonero ha chiuso il mercato per quanto riguarda il reparto offensivo. Paolo Maldini e Frederic Massara si sono concentrati negli altri reparti, nonostante i tifosi sperassero in una sorpresa.

Sorpresa che avrebbe dovuto riguardare la fascia destra offensiva. Lì i milanisti sognavano un rinforzo, perché Junior Messias e Alexis Saelemaekers non sembrano dare sufficienti garanzie. Tuttavia, non arriverà nessuna ala d’attacco negli ultimi giorni del calciomercato. Dovrebbe partirne una di quelle presenti e ciò non è previsto.

Uno dei nomi spesso accostati al Milan è quello di Hakim Ziyech, che avrebbe fatto certamente comodo a Stefano Pioli. Per esperienza e qualità tecniche sarebbe stato un ottimo rinforzo. Qualche contatto esplorativo c’era stato, ma una volta chiuso l’affare De Ketelaere è sfumata l’ipotesi che arrivasse anche il 29enne marocchino.

Calciomercato Milan, Ziyech verso il trasferimento: firma vicina

Ziyech è da tempo fuori dai piani di Thomas Tuchel e il Chelsea è disponibile a cederlo. Ma il suo futuro non sarà con la maglia del Milan. Infatti, salvo sorprese, farà ritorno all’Ajax. Ha già giocato in Eredivisie con i Lancieri, e prima ancora con Twente e Heerenveen. È nato in Olanda e per lui si tratterebbe di un vero e proprio ritorno a casa.

Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di calciomercato di Sky Sport, ha confermato che Ziyech andrà a sostituire Antony appena quest’ultimo si trasferirà al Manchester United. I Red Devils sono pronti a investire circa 100 milioni di euro, bonus compresi, per assicurarsi l’esterno destro brasiliano e nelle prossime ore vogliono chiudere questa trattativa.

L’Ajax ha già parlato con Ziyech, favorevole al rientro ad Amsterdam. Avrebbe gradito anche il passaggio al Milan, stando a quanto trapelato dall’Inghilterra nelle scorse settimane, però la sua carriera proseguirà dove ha già trascorso da protagonista quattro stagioni tra il 2016 e il 2020. Sarà interessante vedere le cifre della cessione, considerando che il Chelsea aveva il giocatore a bilancio per circa 24 milioni al 30 giugno 2022. Il contratto con i Blues scade tra tre anni.