Arbitro e VAR di Sassuolo-Milan: designazioni e precedenti

Ecco chi sarà l’arbitro di Sassuolo-Milan e chi invece gestirà la sala VAR, con tutti i precedenti con la squadra rossonera.

Da domani il campionato di Serie A osserverà il primo turno stagionale in infrasettimanale, valido per la quarta giornata di campionato. Poco fa l’AIA e la Lega hanno pubblicato le designazioni arbitrali ufficiali.

Il Milan domani alle ore 18:30 sarà impegnato sul campo del Sassuolo, in una trasferta insidiosa che di fatto aprirà il quarto turno. L’arbitro che dirigerà il match del Mapei Stadium sarà Giovanni Ayroldi.

Il fischietto della sezione di Molfetta sarà coadiuvato dai guardalinee Tolfo e Rocca oltre che dal quarto uomo Rapuano. In sala VAR sarà invece presente il signor Luca Banti, esperto arbitro fiorentino.

I precedenti di Ayroldi e Banti con il Milan

Ayroldi, arbitro classe 1991, tra i più giovani della sua categoria, sarà alla prima direzione assoluta del Milan in gare ufficiali. Infatti il giovane direttore di gara non è mai stato designato prima d’ora ad arbitrare la squadra campione d’Italia in carica.

Gli unici incroci con i rossoneri risalgono a qualche anno fa, quando Ayroldi fu mandato a dirigere un paio di match del Milan Primavera nel campionato giovanile. Ma da quando è arbitro della C.A.N. non è mai capitato prima d’ora, neanche come assistente al VAR.

Il Sassuolo ha invece già incrociato due volte il signor Ayroldi, ottenendo in Serie A un pareggio ed una vittoria. L’ultimo precedente risale alla stagione 2020-2021, in Sampdoria-Sassuolo 2-3.

Come detto invece al VAR sarà presente l’esperto Luca Banti. Il fischietto classe ’74 ormai ha detto addio alle direzioni sul campo, per sopraggiunti limiti di età. Ma collabora con l’AIA proprio come assistente in sala video.

Ben già dieci le volte in cui Banti ha diretto il VAR durante una gara ufficiale del Milan, tra campionato e Coppa Italia. Bilancio complessivamente positivo per i rossoneri, che nei precedenti hanno ottenuto 4 vittorie, 5 pareggi ed una sconfitta proprio in coppa contro l’Inter.

L’ultima volta che Banti è stato associato al Milan risale allo scorso campionato, il pareggio tra Udinese e Milan per 1-1 in Friuli. In quell’occasione il fischietto toscano annullò una rete a Theo Hernandez per fuorigioco segnalandolo con prontezza all’arbitro in campo Fournau.

Banti ha anche già diretto il VAR in un match tra Milan e Sassuolo: lo 0-0 scialbo del 15 dicembre 2019, nel giorno in cui i rossoneri celebrarono i propri 120 anni dalla fondazione.