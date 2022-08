Cessione ancora possibile: Milan, c’è una nuova proposta

Il mercato del Milan potrebbe non essere ancora terminato, visto che si muove qualcosa anche per quanto riguarda le uscite.

Ore caldissime per gli ultimi movimenti di mercato in casa Milan. La squadra rossonera si sta adoperando per definire la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

La difesa è a posto con l’innesto di Malick Thiaw, in arrivo dallo Schalke 04 e oggi pronto a firmare il contratto con i rossoneri. A centrocampo si spinge per un ultimo colpo di prospettiva.

Ma anche il mercato in uscita potrebbe regalare qualche novità o sorpresa finale. Infatti arrivano news importanti su un calciatore che il Milan sta provando a piazzare ormai da settimane.

Monza e non solo: ora si muove anche il Lione

Come riferito da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, il Milan spera seriamente di cedere Tiemoue Bakayoko, il mediano francese che è considerato non proprio idoneo a militare nella squadra rossonera.

In realtà i rossoneri possono soltanto ‘passare’ il prestito di Bakayoko dal Chelsea a qualche altra società, visto che il Milan avrà il centrocampista a disposizione a titolo temporaneo fino al giugno 2023.

Negli ultimi giorni è sembrato difficile poter trovare una soluzione per il classe ’94, che tra l’altro mister Pioli ha indicato come possibile elemento utile nelle prossime giornate di campionato. Ma qualcosa si potrebbe smuovere a breve.

Da tempo si parla dell’interesse del Monza per Bakayoko, che ha bisogno di un centrocampista forte fisicamente ed esperto. Ma occhio all’inserimento di un importante club francese.

Di Marzio ha svelato che l’Olympique Lione si sarebbe informato proprio sul destino di Bakayoko. La squadra di Ligue 1 potrebbe riportare in patria l’ex Napoli per ovviare alla partenza di Lucas Paquetà e quella probabile di Houssem Aouar, entrambi centrocampisti di qualità in uscita dal club del Rodano.

Non c’è ancora nulla di concreto per Bakayoko al momento, né in arrivo da Monza né dalla Francia. Ma gli interessamenti sono reali e non è da escludere che negli ultimissimi giorni di calciomercato possano essere imbastite trattative lampo. Ovviamente per ogni eventuale spostamento servirà il via libera del Chelsea, che appare propenso a dare l’ok visto che lasciare Bakayoko al Milan come esubero sarebbe nocivo anche per i Blues.