DIRETTA | Thiaw al Milan: visite mediche a breve

E’ la giornata di Malick Thiaw. Il difensore tedesco si appresta a sottoporsi alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto

In attesa di novità su Vranckx, il prossimo calciomercato a vestire la maglia del Milan sarà Malick Thiaw. Il difensore tedesco, come documentato, è sbarcato ieri, nel pomeriggio, a Milano.

L’ormai ex centrale dello Schalke 04, atterrato all’aeroporto di Linate, è pronto a sottoporsi alle visite mediche di rito. E’ atteso per le 09.00 alla clinica La Madonnina. Poi si trasferirà al Centro Ambrosiano per ottenere l’idoneità sportiva, prima di mettere nero su bianco a Casa Milan.

Per i rossoneri, che domani affronteranno il Sassuolo in trasferta, è già vigilia di campionato. Per Thiaw la prima convocazione, salvo sorprese, ci sarà per il derby in programma sabato.

La giornata di Thiaw

Segui con noi la prima giornata da rossonero per Malick Thiaw:

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI