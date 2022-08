Sta facendo le visite mediche: Milan, un altro colpo a sorpresa

Il centrocampista sta svolgendo le visite mediche di rito e poi apporrà la firma sul contratto: il talento in prospettiva è ormai rossonero

Il Milan si è dimostrato molto attivo in questi ultimi giorni di mercato e non solo per quanto riguarda gli innesti della Prima Squadra. La dirigenza rossonera si è infatti fatta trovare pronta anche sul lavoro in prospettiva futura.

Maldini e Massara continuano a portare avanti al meglio la politica di sostenibilità economica iniziata con Elliott e si sono assicurati l’ennesimo talento per il futuro, che stavolta non arriva, come al solito, dalla Francia, ma dall’Est. Nelle ultime ore infatti il club ha chiuso anche per il talento polacco Dariusz Stalmach dal Gornik Zarbze. Si tratta di un trequartista del 2005 di cui si parla un gran bene e per il quale il Milan è riuscito ad anticipare la concorrenza di Juventus e Roma.

Il 17enne possiede un’ottima visione e un gran dribbling ma deve migliorare un po’ nelle conclusioni, cosa che sicuramente farà presto. Il Diavolo è stata la squadra più rapida ad assicurarsi le sue prestazioni e scommette forte su di lui.

Visite mediche per Stalmach: colpo rossonero per il futuro

L’arrivo di Stalmach si aggiunge a quello di un altro prospetto, arrivato qualche giorno fa, ovvero il difensore Jan-Carlo Simic, e garantisce un altro innesto per la Primavera di Ignazio Abate, con la speranza che la crescita possa portare questi ragazzi al più presto fra i professionisti.

Gianluca Di Marzio ha fatto sapere che Stalmach sta facendo ora le visite mediche di rito con il club rossonero, dopodiché potrà apporre la firma sul contratto che lo legherà ai suoi nuovi colori. In attesa quindi del centrocampista per Stefano Pioli, con Aster Vranckx in pole, arriva comunque un centrocampista in rossonero.