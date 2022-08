Milan, Thiaw è un nuovo rossonero: il comunicato ufficiale

Il Milan ha ufficializzato l’ingaggio di Thiaw: è lui l’atteso rinforzo per la difesa di mister Pioli.

Dopo l’acquisto di Charles De Ketelaere, il calciomercato in entrata del Milan era rimasto bloccato e finalmente c’è stata la svolta nelle scorse ore. Infatti, è stato trovato l’accordo per l’arrivo di Malick Thiaw.

Ieri il 21enne difensore tedesco è arrivato a Milano, oggi ha sostenuto le visite mediche e poi il test per l’idoneità sportiva. Infine, si è recato a Casa Milan per la firma del contratto. È pronto per iniziare la nuova avventura in maglia rossonera.

Paolo Maldini e Frederic Massara avevano provato a comprarlo già nella finestra invernale del mercato, ma allora non si trovò l’intesa economica con lo Schalke 04. Adesso la situazione è cambiata e le parti hanno raggiunto un accordo soddisfacente. Al club tedesco dovrebbero andare circa 5 milioni di euro più 2 di bonus.

Calciomercato Milan, annunciato l’ingaggio di Malick Thiaw

Il Milan poco fa ha emesso il consueto comunicato ufficiale per annunciare l’acquisto del nuovo rinforzo:

AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Malick Thiaw dallo Schalke 04. Il difensore tedesco ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027. Thiaw, nato a Düsseldorf l’8 agosto 2001, cresce calcisticamente nei Settori Giovanili di Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach e Schalke 04. Nel 2020 debutta in Prima Squadra con lo Schalke 04, totalizzando 61 partite e 3 gol. Vanta 8 presenze e 2 gol con la nazionale U21 della Germania, con cui ha vinto l’Europeo di categoria nel 2021.

Il difensore tedesco dovrebbe percepire uno stipendio da circa 800 mila euro netti a stagione. Un’operazione decisamente low cost quella effettuata da Maldini e Massara, che credono molto nel giocatore e sperano che si riveli all’altezza della gloriosa maglia rossonera. Trattandosi di un giovane, gli andrà dato del tempo per ambientarsi ed esprimere tutto il suo potenziale.

Thiaw è un centrale molto promettente. Ha delle qualità interessanti e margini di miglioramento notevoli. In un ambiente come quello di Milanello, dove tanti talenti riescono ad esaltarsi, potrebbe davvero crescere molto e affermarsi a buoni livelli.