ML – Rebic e Origi, niente Sassuolo-Milan: problemi fisici per entrambi

Sia il croato che il belga non faranno parte della sfida contro la squadra emiliana a causa di problemi fisici: la situazione

Non siamo neanche nel mese di settembre ma il campionato di Serie A 2022/23 è già entrato nel vivo, con la quarta giornata in programma con un turno infrasettimanale. Il Milan però deve già fare i conti con delle importanti assenze.

Sono arrivate infatti due notizie molto negative in poco tempo, che complicano e non poco i piani di Stefano Pioli in vista della sfida di domani sera contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Nel match contro i neroverdi infatti si prevedono dei problemi in attacco perché sia Ante Rebic che Divock Origi sono out dalla lista dei convocati.

Il croato ha accusato dei problemi alla schiena, che lo terranno fuori dal match, mentre per l’ex Liverpool si tratta di una lieve infiammazione. Nuovi problemi quindi per i due attaccanti. Rebic è stato spesso fermo nella scorsa stagione ora deve fare i conti con questo nuovo acciacco dopo l’ottimo inizio di stagione.

Origi dovrà rimandare il suo esordio in campionato con la maglia del Diavolo. Questo suo inizio di avventura con il Milan per ora è stato contrassegnato dagli infortuni.