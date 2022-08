Probabili formazioni Sassuolo-Milan: Pioli cambia, Origi e Rebic out

Il Milan si appresta sfidare il Sassuolo in trasferta per la quarta giornata di Serie A. Le probabili formazioni che si incontreranno domani in campo…

È terminato proprio lì il cammino glorioso del Milan la scorsa stagione, al MAPEI Stadium, dove Pioli e i suoi ragazzi hanno alzato al cielo lo Scudetto. Domani, i rossoneri torneranno nello stesso campo per dare continuità alla strepitosa serie di risultati utili. I ricordi la faranno da padrone, ma il Milan dovrà concentrarsi esclusivamente sul campo e sul trovare la vittoria.

Il Sassuolo farà certamente la sua parte, cercando di evitare il nefasto risultato dell’ultima di campionato scorso. Ci si aspetta una sfida accesa e aperta, contro una formazione che nel corso degli anni ha dimostrato una notevole qualità e un buon gioco. Stefano Pioli, dal suo canto, dovrà per forza di cose optare per un largo turn over. I tanti impegni ravvicinati faranno sì che tutti i suoi giocatori verranno utilizzati con continuità.

E dopo la vittoria di domenica a San Siro, a distanza di due giorni, sono previste grosse modifiche alla formazione titolare rossonera. In realtà, non quanto avrebbe voluto cambiare il mister, dato che sia Origi che Rebic saranno indisponibili. Il belga, che avrebbe dovuto occupare il posto di Giroud, ha riportato una leggera infiammazione, mentre il croato ha qualche problemino alla schiena.

Le probabili formazioni

Stefano Pioli dovrà dunque far fare gli straordinari a Rafael Leao e Olivier Giroud. Il primo alla sinistra dell’attacco, il secondo al centro. Per quanto concerne il resto delle formazione dobbiamo aspettarci grosse modifiche in difesa. Un reparto rivisitato con a destra Florenzi, al centro Tomori e il finalmente recuperato Simon Kjaer, e a sinistra confermato invece l’imprescindibile Theo Hernandez.

Riposo anche per Sandro Tonali, mentre con tutta probabilità ci sarà Tommaso Pobega nella mediana al fianco di Ismael Bennacer. Il centrocampista ex Spezia e Torino potrà avere la possibilità di dimostrare le sue qualità e convincere i tifosi a credere fortemente in lui. Infine, cambiamenti anche sulla trequarti. Charles De Ketelaere dovrebbe partire dalla panchina; al suo posto Brahim Diaz che contro il Bologna non ha giocato nemmeno un minuto.

Alla destra sarà il turno di Alexis Saelemaekers e quindi riposo per Junior Messias. L’ultima gara non è stata perfetta per il brasiliano e rifiatare gli farà bene. Il belga invece proverà a fare meglio del compagno di ruolo.

Probabile formazione Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.