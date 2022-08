“Tutto su di lui”, assalto Milan: all-in per l’ultimo colpo

Le ultime sul calciomercato del Milan arrivano come di consueto da Gianluca Di Marzio. Maldini e Massara stanno puntando tutto sul centrocampista!

Mancano due giorni alla fine del mercato estivo, e il Milan può dirsi soddisfatto dei suoi movimenti in entrata e in uscita. O quasi! Manca l’ultimo tassello, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. L’ultimo arrivato in casa rossonera è il giovane Malick Thiaw, che nella prima serata di oggi ha sancito il suo legame col Milan.

Il tedesco ormai ex Schalke è arrivato per rinforzare la retroguardia di Stefano Pioli. Affare a titolo definitivo per 6 milioni di euro. Il Milan si è regalato un gran colpo futuribile, seguito e voluto già a gennaio. Ma come accennato, manca l’ultimo innesto, quello che può portare la rosa di Pioli a dirsi completa per la stagione da poco cominciata.

Parliamo ovviamente del fatidico centrocampista, quello che almeno nel numero possa occupare lo spazio lasciato da Franck Kessie. Maldini e Massara hanno sondato tre profili nelle ultime settimane, tre giovani tutti molto interessanti. Il primo, il favorito, Onyedika è sfumato del tutto; passato al Club Brugge. Il secondo, Onana, è sfumato anche dato il dialogo non in linea tra Milan e Bordeaux.

Alla fine, Paolo Maldini ha voluto puntare tutto su Aster Vranckx del Wolfsburg, giovane della mediana su cui è stata in pressing anche l’Atalanta. Come informato nella giornata di oggi, il classe 2002 belga ha scelto il Milan! Vranckx ha respinto ogni altra offerta, voglioso di vestire la maglia rossonera.

Vranckx al Milan, Maldini non è disposto a mollare

C’è però da convincere il Wolfsburg, l’unica parte chiamata in causa ancora scettica. Ballano pochi milioni di differenza tra i due club. Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa li ha appena riportati Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale. Il giornalista ha fatto sapere che il Milan sta facendo di tutto per regalarsi il giovane centrocampista. Tutti gli sforzi sono al momento concentrati su di lui.

Come accennato, c’è ancora distanza tra il Wolfsburg e il Milan, con i tedeschi impuntati a chiedere una cifra più alta sia di prestito oneroso che di diritto di riscatto. Ma la fiducia è tanta.