Milan, soldi in arrivo: visite mediche e firma

Visite mediche completate. Ora manca solo l’annuncio ufficiale per un trasferimento che fa gioire il Milan. Ecco cosa sta succedendo in Inghilterra

Il calciomercato Milan ha visto battere un colpo nelle ultime ore. Dopo l’acquisto di Charles De Ketelaere, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno sondato il terreno alla ricerca dell’occasione giusta.

Così, come vi abbiamo raccontato, il Milan ha messo le mani su Thiaw dello Schalke 04. Il tedesco, che si sta sottoponendo alle visite mediche, proprio in questi istanti, rafforzerà la difesa di Stefano Pioli e di fatto andrà a prendere il posto di Alessio Romagnoli. Ieri è cominciata la sua giornata milanese, con l’arrivo a Milano, all’aeroporto di Linate. Oggi, dopo gli esami clinici di rito e l’idoneità sportiva apporrà la propria firma sul contratto nella sede di via Aldo Rossi.

La dirigenza rossonera ha ancora qualche giorno per completare il mercato: in queste ore si sta provando a chiudere per Vranckx del Wolfsburg. Contatti fitti con i tedeschi per trovare la quadra definitiva, in prestito con diritto di riscatto. Un colpo che permetterebbe a Pioli di avere un’arma in più per la sua mediana. Non sarà certo il sostituto di Franck Kessie ma il belga può tornare utile fin da subito e permettere qualche rotazione in più.

Il Milan incassa 6 milioni

Nel frattempo, il Milan e i suoi tifosi hanno osservato da lontano una trattativa, che fa sorridere la dirigenza rossonera, quella che porterà Paqueta al West Ham.

Gli Hammers hanno strappato il fuoriclasse brasiliano, portato in Europa dai rossoneri, al Lione per una cifra complessiva di ben 51 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro. Una cifra davvero importante, che permetterà al Milan, di incassare sui 6 milioni di euro. Come riporta Sky Sport UK, il giocatore ha completato le visite mediche. Ora è davvero tutto pronto per le firme e l’annuncio ufficiale.