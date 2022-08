Biglietti Milan Dinamo Zagabria, inizia la vendita: come acquistarli e prezzi

Il Milan ha messo in vendita i biglietti per il primo match casalingo in Champions League contro la Dinamo Zagabria: ecco tutte le informazioni.

La squadra di Stefano Pioli è stata sorteggiata nel gruppo E della fase a gironi della Champions League. Affronterà Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria. Il debutto è previsto in trasferta martedì 6 settembre in Austria, dopo aver giocato il derby di campionato contro l’Inter.

La prima partita a San Siro, invece, si disputerà mercoledì 14 settembre alle ore 18:45 contro la Dinamo Zagabria. Il Milan in passato ha già affrontato la squadra croata, l’ultima volta nel terzo turno preliminare della Champion League 2000/2001. Vittoria per 3-1 a Milano e per 3-0 in Croazia. Anche stavolta il Diavolo punta a conquistare due successi, importanti per ambire alla qualificazione agli ottavi di finale.

Intanto il club mette in vendita da oggi i biglietti per la sfida di San Siro sul sito ufficiale singleticketes.acmilan.com, presso il Ticket Office della sede Casa Milan e sui circuiti Vivaticket. Queste le modalità:

dalle 15.00 di martedì 30 agosto alle 23.39 di mercoledì 31 agosto gli abbonati al campionato 2022/2023 che non hanno comprato il Champions Pack possono comprare un biglietto per sé nei settori disponibili;

alle 23.39 di mercoledì 31 agosto gli abbonati al campionato 2022/2023 che non hanno comprato il Champions Pack possono comprare un biglietto per sé nei settori disponibili; dalle 12.00 di giovedì 1° settembre alle 12.00 di venerdì 2 settembre tutti gli abbonati 2022/2023 – indipendentemente se hanno comprato il mini-pack, il biglietto singolo nella fase precedente, o nessuno dei due – possono comprare un biglietto aggiuntivo per una seconda persona nei settori disponibili;

alle 12.00 di venerdì 2 settembre tutti gli abbonati 2022/2023 – indipendentemente se hanno comprato il mini-pack, il biglietto singolo nella fase precedente, o nessuno dei due – possono comprare un biglietto aggiuntivo per una seconda persona nei settori disponibili; la vendita libera prenderà il via venerdì 2 settembre alle ore 15:00 e rimarrà aperta fino ad esaurimento biglietti.

Il prezzo dei biglietti per Milan-Dinamo Zagabria parte da 19 euro. I ragazzi under 16 accompagnati da un adulto potranno usufruire della tariffa speciale da 19 euro in determinati settori dello stadio. Invece per gli over 60 il costo può partire da 24 euro in specifici settori.