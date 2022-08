Dalla rescissione al Milan: futuro da scrivere

Futuro in bilico per il centrocampista: il giocatore alla fine potrebbe vestire la maglia del Milan. Tutte le ipotesi son ancora in piedi: il punto

Non è ancora finito il calciomercato del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara sono a lavoro in queste ore per riuscire a portare a casa Vranckx. Il centrocampista belga è diventato l’obiettivo numero uno della dirigenza rossonera: contatti continui con il Wolfsburg per riuscire a trovare la quadratura del cerchio.

Il Milan sta discutendo con i tedeschi per un prestito con diritto di riscatto. Vanno limate le cifre per arrivare alla fumata bianca. C’è ottimismo e la speranza è che arrivi nelle prossime ore. I tifosi sognano, ancora, Hakim Ziyech ma al momento non si registra alcuna trattativa. Il calciatore, in questo momento, non è più un obiettivo del Milan.

Palo Maldini e Frederic Massara, invece, stanno lavorando per riuscire a trovare una sistemazione a Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese non rientra più nei piani del club. Stefano Pioli lo ha utilizzato col contagocce nel corso dell’ultima stagione e quest’anno difficilmente vedrà il campo. Fino a questo momento non lo ha fatto: nelle gerarchie, chiaramente, ha davanti a se i titolari Ismael Bennacer e Sandro Tonali, oltre che Tommaso Pobega, che oggi potrebbe scendere in campo dal primo minuto contro il Sassuolo.

Futuro in bilico

L’arrivo di una nuova pedina, come Vranckx, farebbe scivolare ulteriormente – in fondo alle preferenze – il suo nome. Bakayoko è consapevole che troverà poco spazio ed è chiamato a trovare una nuova sistemazione. Si è parlato in passato di Valencia, Galatasaray e Marsiglia; oggi sulle sue tracce ci sono soprattutto Newcastle, Lione e Monza. Soprattutto la pista inglese, con altre squadre sullo sfondo, appare quella più facilmente percorribile anche se l’idea di continuare a vivere a Milano, giocando per la squadra di Berlusconi, potrebbe alla fine avere la meglio.

Nel frattempo Bakayoko è con i suoi compagni a Reggio Emilia. Sta preparando la partita, in attesa di novità, che potrebbero arrivare immediatamente dopo la sfida contro il Sassuolo. Si è parlato anche della possibilità di rescindere il contratto. Tutte possibilità sul tavolo, che non possono essere scartate, come una sua permanenza in rossonero.