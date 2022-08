Di Marzio: “Vranckx-Milan, si limano i dettagli. Bakayoko, possibile risoluzione”

Di Marzio ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato del Milan: altre conferme su alcune due operazioni nello specifico.

Manca ormai pochissimo alla chiusura della finestra estiva del calciomercato e il club rossonero cerca di concludere gli ultimi affari. In entrata è atteso l’arrivo di un nuovo centrocampista e il nome è sempre lo stesso: Aster Vranckx.

Gianluca Di Marzio nello speciale Calciomercato: l’Originale su Sky Sport spiega che il Milan conta di chiudere l’operazione domani, così da far svolgere le visite mediche al giocatore giovedì mattina. Ieri e oggi contatti continui. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno fatto la loro offerta, adesso aspettano che il Wolfsburg l’accetti.

Si sta cercando di limare la cifra del prestito oneroso e quella del diritto di riscatto. Il Milan vuole Vranckx e farà il possibile per assicurarselo. Sarebbe l’ultimo tassello per completare la squadra. Stefano Pioli aveva dichiarato che gli serviva un centrocampista e l’ex Mechelen è il prescelto. Sfumate altre idee per il reparto, ora la dirigenza sta provando a chiudere la trattativa.

A proposito di centrocampo, Di Marzio conferma che domani Tiemoué Bakayoko potrebbe risolvere il contratto. Il francese è completamente fuori dai piani di mister Pioli e gli agenti hanno già avuto un incontro con la società rossonera in questi giorni. Il suo nome è stato accostato a Monza, Lione, Newcastle United e Nottingham Forest. Vedremo se davvero arriverà la risoluzione contrattuale. Alcuni rumors hanno dato per probabile anche quella con il Chelsea, al quale è legato da un accordo fino a giugno 2024.