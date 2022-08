Infortunio Florenzi in Sassuolo-Milan: le condizioni del terzino

Non solo Kjaer, anche Florenzi ha accusato un problema fisico in Sassuolo-Milan: il suo infortunio sembra più serio di quello del compagno.

Serata negativa per il Milan a Reggio Emilia. Oltre al deludente pareggio per 0-0 contro il Sassuolo, anche due infortuni. Il primo è quello di Simon Kjaer, che ha chiesto il cambio per un leggero fastidio a una coscia. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante. Il secondo è quello di Alessandro Florenzi.

Nel finale di partita il terzino destro rossonero è rimasto a terra per un dolore alla parte posteriore della coscia sinistra. Tanto dolore e un’uscita dal campo con un passo decisamente claudicante. Il suo infortunio appare più serio di quello del compagno di squadra, anche se serviranno degli appositi esami per verificare l’entità e i tempi di recupero.

Stefano Pioli per Sassuolo-Milan aveva già dovuto rinunciare ad Ante Rebic e Divock Origi, ora si sono verificati altri due problemi fisici. Kjaer dovrebbe recuperare in fretta, invece per quanto riguarda Florenzi serve più tempo per se potrà esserci nel derby di sabato contro l’Inter.