Milan a RedBird, c’è anche un investitore italiano: è un nome noto

Nuove indiscrezioni sulla composizione dei soci e della cordata che sta per diventare ufficialmente proprietaria del A.C. Milan.

Il mese di settembre è alle porte. Oltre alla fine del calciomercato, si registrerà un movimento importante per il futuro del Milan. Vale a dire l’atteso closing del passaggio di proprietà.

Elliott Management, pur restando come socio e partner, lascerà il passo ad una nuova cordata. Capeggiata da Gerry Cardinale e dal suo fondo d’investimento RedBird Capital, società statunitense che ha già da maggio trovato un accordo per l’acquisizione delle quote.

Già oggi negli USA hanno scritto novità importanti sulla composizione della cordata e sui possibili soci in affare di RedBird. La franchigia di baseball degli New York Yankees e Main Street Advisors, un fondo d’investimenti di Las Angeles, diventeranno azionisti del Milan.

Non solo questi ‘big’ dello sport americano. Anche un italiano farà parte dei nuovi soci: ovvero Riccardo Silva, magnate che ha già investito nel calcio americano con l’FC Miami.

Chi è Riccardo Silva, l’imprenditore italiano che ha avuto successo negli USA

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, Riccardo Silva affiancherà l’amico Gerry Cardinale nella gestione del Milan. Un’avventura condivisa di cui i due hanno discusso probabilmente nella nota vacanza in barca testimoniata alcune settimane fa.

Tra gli investitori nel #Milan con #RedBird ci sarà anche un italiano, forse l’unico dell’operazione: Riccardo #Silva, proprietario Miami Fc, di cui si scrisse a inizio agosto per la vacanza con Gerry Cardinale. #closing — luca bianchin (@lucabianchin7) August 30, 2022

Silva sarà dunque l’unico italiano al 100% ad essere coinvolto nella cordata, al fianco di RedBird Capital. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più su questo imprenditore amante del calcio.

Nato a Milano nel 1970, Riccardo Silva si è laureato alla Bocconi e specializzato alla Tulane University della Luisiana. La sua carriera da imprenditore si è sviluppata su più campi: dai media al marketing, dai diritti tv all’innovazione tecnologica, arrivando alla sfera calcistica.

Nel 2016 fondò la Silva International Investments, società che si occupa di investire in varie realtà come lo sport, lo spettacolo, l’arte, i media e proprietà immobiliari. Inoltre ha già avuto a che fare con il mondo Milan: nel 2001 divenne A.D. di Milan Channel, il canale televisivo ufficiale rossonero, guidando lo sviluppo mediatico ed internazionale dell’emittente societaria.

Dal 2015 ha investito anche nel FC Miami, club della Florida che ha vinto il campionato NASL (seconda divisione americana) nel 2017. Si è parlato di una partecipazione in questa franchigia anche di Paolo Maldini. Ma l’ex capitano milanista in realtà ha solo collaborato con Silva, consigliandolo sulla sfera dirigenziale e sull’ingaggio di Alessandro Nesta come allenatore.

Inoltre Silva è grande amico di due ‘star’ del panorama mediatico italiano come Fedez e Chiara Ferragni. La nota coppia passa infatti molto spesso le vacanze estive sul mega yacht di proprietà dell’imprenditore, dove tra l’altro è stato di recente avvistato anche Gerry Cardinale.