Milan, brutta sorpresa a Reggio: condizioni complicate

Il Milan sta per giungere al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la partita contro il Sassuolo, ma non troverà un buon clima.

Alle ore 18:30 il Milan scenderà in campo per la quarta giornata di campionato. I rossoneri saranno ospiti del Sassuolo, sul campo del Mapei Stadium.

Un impianto che non solo genera grandi ricordi recenti, per la vittoria 3-0 dello scorso 22 maggio che regalò di fatto lo Scudetto alla banda Pioli. Ma anche perché il Milan ha vinto le ultime 6 gare giocate in casa del Sassuolo consecutivamente.

Il problema per oggi però potrebbe essere di altra natura. Il Milan a maggio scorso trovò un clima perfetto per giocare, umido ma con una buona temperatura, oltre al sostegno dei propri tifosi in massa. Oggi la questione sarà diversa.

Clima invernale a Reggio Emilia: pioggia per Sassuolo-Milan

Infatti in questi minuti a Reggio Emilia è arrivata una pioggia a dir poco torrenziale, che sta gettando litri e litri di acqua sulla città emiliana e dunque anche sul Mapei Stadium.

Clima autunnale nel centro-nord Italia per questo turno infrasettimanale di campionato, che spegnerà parzialmente il grande caldo umido degli ultimi giorni ma rischia di complicare le cose per lo svolgimento delle partite.

Come riportato dal nostro inviato al Mapei, proprio in zona stadio si sta scatenando il temporale. La paura è che tutta questa quantità d’acqua torrenziale possa rendere ostico il terreno di gioco in vista di Sassuolo-Milan, che scatterà tra meno di un’ora e mezza.

Appare comunque remota la possibilità di un rinvio del match di campionato. Storicamente il prato del Mapei Stadium è uno dei migliori del nostro campionato, ma chissà se reggerà bene a questa improvvisa ondata di pioggia di fine estate.