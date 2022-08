Milan, ha chiesto il cambio: si teme l’infortunio

Il difensore ha chiesto il cambio sul finale di partita. Problemino fisico per lui dopo il suo ritorno in campo!

Oggi è stata una giornata speciale per il Milan e il suo popolo. Dopo ben otto mesi di assenza è tornato in campo Simon Kjaer! Il vichingo danese è partito titolare nel match tra Sassuolo e Milan, conducendo una notevole gara. Certo, è facilmente evidente che la sua condizione non sia ancora al meglio. Gli manca minutaggio e smalto, ma soltanto giocando potrà recuperare la sua brillantezza.

Stefano Pioli lo ha schierato in campo al posto di Pierre Kalulu e al fianco di Fikayo Tomori. Nessun gol subito, a sottolineare la compattezza del muro difensivo rossonero. C’è un però. Perché poco prima dell’80’ Kjaer ha chiesto il cambio al mister per un fastidio fisico. Pioli ha subito messo in campo Pierre Kalulu, ma c’è un pò di apprensione attorno alle condizioni del danese.

Secondo quanto riportato dal telecronista DAZN, si è trattato di un fastidio alla coscia destra per Kjaer. Una volta andato in panchina ha subito applicato del ghiaccio alla parte interessante. Ovviamente si spera non si tratti di nulla di grave, ma soltanto domani potremo avere aggiornamenti chiari sulle sue condizioni.