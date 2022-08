La notizia fa sognare i tifosi: Milan, l’ultimo regalo per completare l’opera

I tifosi del Milan sognano il grande colpo: il giocatore è ancora sul mercato e i sostenitori rossoneri sperano in un affare nelle ultime ore di mercato

Nella giornata di ieri il Milan ha messo le mani su Thiaw. Il difensore, classe 2001, arrivato dallo Schalke 04, è l’ultimo colpo di Paolo Maldini e Frederic Massara.

La dirigenza rossonera non vuole ancora fermarsi ed è pronta a regalare a Stefano Pioli, anche un centrocampista. I contatti con il Wolfsburg proseguiranno anche in queste ore, con l’obiettivo di raggiungere un accordo definitivo per Vranckx.

Con l’acquisto del belga, che andrebbe a sostituire Franck Kessie, il calciomercato del Milan potrebbe ritenersi, di fatto, chiuso, con Maldini e Massara che avrebbero raggiunto tutti i loro obiettivi prima del gong, in programma giovedì alle ore 20.00.

Sognando Ziyech

In realtà, in questa lunga, estate i tifosi del Milan, hanno sognato un profilo, che è ancora sul mercato. Un profilo che alcuni supporter rossoneri ancora sperano di vedere sbarcare a Milano. Stiamo parlando di Hakim Ziyech. Il marocchino piace tanto alla dirigenza del Diavolo ma da qualche giorno non più considerato un obiettivo: il Milan è coperto sulla destra, vista la presenza in rosa sia di Alexis Saelemaekers e Junior Messias.

Come detto, però, molti tifosi del Milan continuano a sognare l’arrivo del marocchino. L’inizio di stagione del brasiliano e del belga non è stato certo esaltante e si resta aggrappati alla speranza di vedere sulla destra un giocatore di un livello superiore.

Ribadiamo che il Milan da qualche giorno ha abbandonato la pista Ziyech ma il giocatore è ancora lì che aspetta di lasciare il Chelsea. L’ipotesi Ajax, che sembrava vicina alla chiusura, sta per svanire.

Il club di Amsterdam – come riporta Gerjan Hamstelaar – avrebbe aperto i colloqui ufficiali con il Siviglia per Lucas Ocampos. Il calciatore degli andalusi sarebbe diventato, così, l’obiettivo principale per sostituire Antony, poiché l’accordo con il marocchino è ancora in stallo dalla scorsa settimana. Una notizia questa che ha spinto i tifosi del Milan a sognare ancora Hakim Ziyech

