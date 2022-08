Kaiser Permanente e LACERA investitori RedBird: chi sono e cosa fanno

Non solo gli Yankees e LeBron James: ci sono altri due importanti colossi fra gli investitori di RedBird per l’affare Milan, chi sono e di cosa di occupano

Sta per iniziare l’era RedBird. Per il Closing è tutto pronto, e potrebbe anche essere anticipato. L’articolo di stamattina del Financial Times ha entusiasmato i tifosi: Gerry Cardinale avrebbe coinvolto fra gli investitori colossi di ogni settore, fra cui anche i New York Yankees e un fondo con sede a Los Angeles sostenuto anche da LeBron James. Insomma, il fondo americano sta per prendere il controllo del Milan. E le premesse fanno davvero sognare in grande.

Nelle ultime ore sono uscite anche nuove indiscrezioni. Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del coinvolgimento nel progetto di Riccardo Silva, proprietario del Miami FC. A meno di sorprese, dovrebbe essere l’unico italiano fra gli investitori. Ma non è finita qui: come riportato da Calcio&Finanza, Cardinale ha coinvolto nel progetto anche Kaiser Permanente, colosso americano del settore medico, e il fondo pensionistico LACERA, anche questo con sede a Los Angeles. A questi due si aggiungono anche Hugh Evans e Ramzi Musallam: si tratta di due manager di Veritas Capital che hanno deciso di investire in maniera diretta. Scopriamo insieme chi sono questi tre nuovi colossi pronti a far parte del progetto Milan di RedBird.

Cos’è Kaiser Permanente

Come anticipato poco fa, Kaiser Permanente è uno dei colossi USA del settore medico. Si tratta di un consorzio di cure con sede a Oakland, in California. In America possiede 39 ospedali e vanta un numero enorme di dipendenti. Il fatturato, come scrive Calcio&Finanza, ha raggiunto la clamorosa cifra di 93 miliardi di dollari. Il consorzio ha vita lunghissima, è stato infatti fondato nel 1945 da due personaggi molto importanti: l’industriale Henry Kaier (da qui presumibilmente nasce il nome) e dal medico Garfield.

LACERA, cos’è e cosa fa

Passiamo adesso all’altro interessante investitore che, come detto, sarà fra i finanziatori di RedBird per il Milan. Si chiama LACERA ed è un fondo pensionistico, un settore giovernativo indipendente, che gestisce i risparmi nella contea di Los Angeles. Come scrive Calcio&Finanza, non esiste negli Stati Uniti un fondo pensionistico di contea più grande. Di LACERA fanno parte a loro volta altri due fondi, diversi fra lori e gestiti proprio dalla società di Los Angeles: fra questi c’è anche OPEB, la società che garantisce assistenza sanitaria e tanti altri benefici ai pensionati. La società ha un valore totale di 70 miliardi di dollari.

Chi sono Ramzi Musallam e Hugh Evans

Infine ecco altri due importanti imprenditori che, stando a quanto appreso da CF, hanno scelto di investire in maniera diretta e non tramite la società di cui sono manager. Musallam è il CEO/Managing Partner, Evans è il Managing Partner di Vertias Capital, ma come detto investiranno in RedBird personalmente. La carriera di Musallam è iniziata alla J.P Morgan, una banca di cui si è parlato molto di recente perché coinvolta anche nel progetto Superlega. Evans, invece, prima di approdare alla Veritas, ha fatto parte del comitato di investimento della Falconhead Capital ma ha iniziato a lavorare in questo settore nella Merrill Lynch Capital Partners.