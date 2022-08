“Lo hanno rifiutato”, retroscena Milan: Maldini dice no alla stella

Altra conferma del fatto che Cristiano Ronaldo avrebbe gradito il trasferimento al Milan: il suo agente Jorge Mendes lo aveva offerto al club.

Al 30 agosto 2022 il futuro di Cristiano Ronaldo non è ancora stato definito. Ad oggi, la soluzione più probabile rimane quella di una permanenza al Manchester United. Ma ci resterebbe poco volentieri.

Infatti, il campione portoghese vuole giocare la Champions League e per farlo deve cambiare squadra. I Red Devils non sono arrivati nelle prime quattro posizioni nello scorso campionato, disputeranno l’Europa League. CR7 non è interessato a tale competizione e cerca un’altra sistemazione. Inoltre, sembra che con il nuovo allenatore Erik ten Hag i rapporti non siano esattamente idilliaci.

Il suo agente Jorge Mendes lavora da settimane al trasferimento, però finora senza fortuna. Un grosso ostacolo è sicuramente rappresentato dallo stipendio altissimo del giocatore, che percepisce oltre 20 milioni di euro netti a stagione. Nessuna società è disposta a pagarlo così tanto.

Calciomercato Milan, proposto Cristiano Ronaldo: altra conferma

Tra le squadre alle quali Cristiano Ronaldo è stato offerto c’è anche il Milan. Oggi il Corriere dello Sport ha confermato che era nell’elenco dei club con i quali Mendes ha fatto un tentativo. Ci sono anche Bayern Monaco, Chelsea, PSG, Barcellona, Real Madrid, Inter e Juventus. L’ultima è il Napoli, che però pretende che il Manchester United copra quasi tutto il pagamento dell’ingaggio.

Il Milan non ha mai approfondito l’argomento CR7. Per età, costi e ruolo non interessava. Inoltre, non è semplice inserire un calciatore del genere nello spogliatoio. L’unica “prima donna” presente è Zlatan Ibrahimovic, che però si è messo completamente a disposizione dei compagni in questi anni. Cristiano Ronaldo farebbe lo stesso? La sensazione è che giochi sempre di più per sé stesso.

C’è il rischio concreto che l’ex stella di Real Madrid e Juventus rimanga al Manchester United praticamente da separato in casa. Finora ten Hag gli sta concedendo un minutaggio limitato. Vedremo se da qui al 1° settembre si sbloccherà qualcosa. Sembra improbabile un ritorno allo Sporting Lisbona. Il Napoli è interessato, ma l’affare è complicato.