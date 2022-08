Sassuolo-Milan, Highlights Serie A: la sintesi del match – Video

Sassuolo-Milan, la cronaca con gli highlights del match della 4.a giornata di Serie A disputato martedì 30 agosto al Mapei Stadium

Il Milan torna al Mapei Stadium contro il Sassuolo tre mesi dopo l’indimenticabile serata di maggio che ha consegnato ai rossoneri il 19esimo Scudetto con un perentorio 0-3.

Tutto confermato nel Milan con Kjaer, Pobega, Florenzi e Saelemaekers titolari. Primo tempo non certo come quello della sfida Scudetto. Il Milan inizia bene e controlla agevolmente procurandosi due occasioni con Leao. Sulla prima, l’attaccante calcia malamente alto da posizione favorevole. Stesso destino per il tiro scagliato nei pressi del limite dell’area che finisce tra i tifosi rossoneri assiepati sulla gradinata Nord.

Al 23′, un’ingenuità difensiva di Florenzi e Saelemaekers causa il netto rigore con il fallo su Kyriakopoulos. Sul dischetto si presenta Berardi ma Maignan para e sventa il pericolo. Dal penalty del Sassuolo, il Milan non riesce a ripartire. Troppe imprecisioni in avanti favoriscono le ripartenze dei neroverdi che, comunque, non creano occasioni degne di nota se si esclude un tiro dalla distanza di Frattesi. All’intervallo è 0-0.

Sassuolo-Milan, il secondo tempo

Il secondo tempo inizia con il brutto infortunio di Berardi. Partito da posizione di fuorigioco, in un contrasto con Hernandez, l’attaccante del Sassuolo si procura un infortunio verosimilmente di natura muscolare. Esce tra le lacrime Berardi, sorretto verso gli spogliatoi.

In campo non succede nulla. Pioli prova a destare i suoi mandando in campo De Ketelaere, Tonali e Messias al posto di Diaz, Pobega e Saelemaekers ma gli effetti sperati non arrivano. La manovra del Milan è lenta, involuta con il Sassuolo che si difende con ordine senza concedere nulla e rinunciando a ripartire con Pinamonti e Defrel poco serviti.

L’unico brivido, se si può definire tale, arriva al 90′ con un tiro strozzato di Leao su assist di De Ketelaere. Finisce 0-0, un pareggio da dimenticare in fretta come la prestazione scialba e inconcludente. Contro l’Inter servirà ben altro atteggiamento e soprattutto meno turnover.

PER GLI HIGHLIGHTS DI SASSUOLO-MILAN – CLICCA QUI