Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan, match valido per la quarta giornata di Serie A e in programma alle ore 18.30. Pioli conferma il turn-over!

Quasi tutto pronto al MAPEI Stadium per il fischio d’inizio di Sassuolo-Milan. Un match dal sapore speciale, dato che proprio lì la scorsa stagione il Diavolo si è laureato Campione d’Italia. Sarà indubbiamente una partita diversa da quell’ultima trionfante. Bisogna aspettarsi un Sassuolo più agguerrito e voglioso di riscatto.

Ma Stefano Pioli e la sua squadra hanno ben chiaro l’obiettivo, e con la giusta attenzione e applicazione vorranno portare a casa l’ennesimo risultato utile consecutivo. Servono i 3 punti a tutti i costi, per continuare ad affermarsi tra i migliori in Italia. Dati gli impegni ravvicinati, entrambi il mister rossonero ha optato per un largo turn-over. Pioli ha cambiato quasi tutta la formazione rispetto all’ultima contro il Bologna.

Un grosso peccato non poter aver a disposizione Rebic e Origi, entrambi alle prese con dei problemini fisici. Da pochissimi minuti sono state rese note le formazioni ufficiali che si sfideranno in campo tra meno di un’ora. Eccole di seguito:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlić, G.M. Ferrari, Rogério; Frattesi, M. Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. All.: Dionisi

Milan (4-2-3-1): Maignan, Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer, Pobega, Saelemaekers, Diaz, Leao, Giroud. All.: Stefano Pioli