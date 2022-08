Pioli striglia il Milan: “Troppa frenesia e poca lucidità. Il derby sarà diverso”

Pioli al termine di Sassuolo-Milan ha parlato ai microfoni di DAZN: il risultato non rende contento l’allenatore rossonero.

Partita deludente del Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo. La prestazione è stata decisamente sottotono e alla fine il risultato è di 0-0. Uno stop che non ci voleva prima del derby di sabato contro l’Inter.

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare quanto successo al Mapei Stadium stasera: “È mancata lucidità, bisogna leggere meglio le situazioni e cosa concede l’avversario. Eravamo partiti bene nel primo tempo, poi quando il Sassuolo si è abbassato abbiamo messo troppa frenesia e poca qualità, soprattutto nei movimenti. La partita è diventata sporca e con tante interruzioni. È mancato ritmo”.

Il mister commenta anche la scelta di mettere Charles De Ketelaere centravanti nell’ultima parte di match: “Con Origi e Rebic avremmo avuto più soluzioni. De Ketelaere ha fatto già l’attaccante. A volte abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Dal 70′ in poi abbiamo giocato come se mancasse un minuto, troppa frenesia”.

Pioli prosegue la sua analisi ammettendo che con squadre abbastanza basse si fatica di più: “L’Atalanta l’abbiamo costretta noi ad abbassarsi, inizialmente avevano provato a venirci a prendere. Col Sassuolo all’inizio avevamo spazi, poi loro si sono abbassati e la partita è cambiata. Abbiamo concesso anche qualche ripartenza di troppo. Una squadra matura come la nostra dovrebbe gestire meglio certe situazioni”.

Il tecnico rossonero ritiene che i suoi ragazzi siano stati un po’ fregati dall’eccesso di voglia di fare i 3 punti oggi: “Troppe volte avevamo cinque giocatori sotto palla pronti ad aggredire la profondità, ne bastano due. Avevamo troppa voglia di vincere e fare la partita, quindi questo fa perdere lucidità. Oggi non mi è piaciuta la partita, troppi mezzi falli e tanti fischi. Ci serve più ritmo”.

In vista di Milan-Inter non è preoccupato di dover ricaricare il gruppo: “I ragazzi nello spogliatoio sono consapevoli delle difficoltà avute e del perché. Perdere troppo tempo ad analizzare la partita già finita non è un mio obiettivo, nel derby sarà tutta un’altra gara. Dobbiamo prepararla bene al livello tattico e fisico. Volevo fare più rotazioni oggi, ma mi sono mancati dei giocatori”.

Pioli conclude così il suo intervento a DAZN: “Questo risultato non scalda ancora di più il derby. Il derby è il derby, va al di là della classifica. Conosciamo l’importanza della partita e la prepareremo come va preparata”.