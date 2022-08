Sassuolo-Milan in diretta, risultato in tempo reale: partita iniziata

Sassuolo-Milan: diretta live e risultato in tempo reale del match in programma martedì 30 agosto alle ore 18:30 al Mapei Stadium

Il Milan torna in campo al Mapei Stadium dopo tre mesi da quel 22 maggio. In questo stadio, con una vittoria netta per tre reti a zero, i rossoneri si sono laureati campioni d’Italia. Ma adesso c’è un altro campionato e, pochi giorni dopo la bella vittoria contro il Bologna, la squadra di Pioli è di nuovo in campo per provare a vincere ancora. Anche il Sassuolo è diverso: non ci sono più Scamacca e Raspadori, c’è Pinamonti ed è rimasto il solito Berardi. Si tratta del primo match di un periodo molto impegnativo, da qui alla sosta si giocherà ogni tre giorni fra Serie A e Champions League.

Sassuolo-Milan: le formazioni ufficiali

Sassuolo (4-2-3-1): In Aggiornamento

All. Dionisi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

All. Pioli

Arbitro: