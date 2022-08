Sassuolo-Milan, sorpresa per i tifosi: c’è anche lui al Mapei Stadium

Bella presenza oggi al MAPEI Stadium in occasione di Sassuolo-Milan. Un modo per sentirsi già parte della famiglia rossonera!

Sassuolo-Milan sta infiammando il pubblico presente al MAPEI Stadium! Nonostante la trasferta, sono impetuosi i cori della tifoseria rossonera, che in quello stesso stadio ha visto il Diavolo alzare al cielo lo Scudetto soltanto pochi mesi fa.

Oggi però c’è una presenza in più al MAPEI, quasi inaspettata! Come ben sappiamo, il Milan ha ufficializzato proprio ieri sera l’acquisto del suo nuovo difensore. Malick Thiaw è arrivato dallo Schalke 04 a titolo definitivo per 6 milioni di euro. Un colpo di mercato che ha dato tanto entusiasmo all’ambiente dato che rispecchia perfettamente la filosofia di mercato che in questi anni ha rifatto il Milan grande.

Ebbene, nonostante sia soltanto da ieri sera un nuovo rossonero, Malick è già oggi allo stadio di Reggio Emilia a seguire la sua squadra. Al fianco di Paolo Maldini e Frederic Massara! Ovviamente, il giovane difensore non ha disputato neanche un allenamento con i compagni, e sarebbe stato impensabile vederlo oggi in panchina. Bisognerà attendere assai probabilmente il derby di sabato contro l’Inter! Intanto oggi potrà osservare da vicino i compagni e iniziare a comprendere qualche meccanismo del gioco di Stefano Pioli!