Sassuolo-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi

Sassuolo-Milan apre il programma della 4.a giornata di Serie A. Tutte le informazioni su dove vederla in diretta tv e in streaming

Tre mesi dopo l’indimenticabile domenica che ha consegnato al Milan il 19esimo Scudetto della sua storia, i rossoneri tornano al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo nel match che apre il turno infrasettimanale della 4.a giornata di Serie A.

Dopo la convincente vittoria contro il Bologna di sabato scorso, Pioli varerà un massiccio turnover contro i neroverdi in vista del Derby con l’Inter. Senza Rebic e Origi infortunati, in difesa spazio dal primo minuto a Florenzi e al rientrante Kjaer al posto rispettivamente di Calabria e Kalulu. In mediana fuori Bennacer per Pobega. In avanti, scelte obbligate con Leao e Giroud di nuovo in campo. Con loro, Brahim Diaz per De Ketelaere e Saelemaekers per Messias.

Quello odierno sarà un Sassuolo diverso rispetto a quello affrontato tre mesi fa. Senza Raspadori e Scamacca, ceduti a Napoli e West Ham, e Traore infortunato, Dionisi si affida a Berardi e Pinamonti in avanti. Oltre all’ex Inter e Empoli, altri due volti nuovi per i neroverdi ovvero il difensore Erlic (preso dallo Spezia) e il centrocampista norvegese Thorstvedt.

Sassuolo-Milan, dove vederla in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Milan è un’esclusiva di Dazn. L’emittente OTT trasmetterà il match in streaming, in abbonamento, sull’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, tablet e altri dispositivi come Amazon Fire Stick, decoder TimVision, console di gioco (Playstation e Xbox) e Apple TV.

Per gli appassionati c’è un’ ulteriore opzione in per seguire Sassuolo-Milan e le altre partite di Serie A trasmesse in esclusiva da Dazn. Dall’8 agosto, infatti, Dazn è su Sky con due modalità di visione ovvero l’applicazione per decoder SkyQ o il canale Zona Dazn presente alla posizione 214 del decoder. Per l’attivazione di quest’ultimo è necessario avere un doppio abbonamento attivo sia a Dazn (in modalità standard o Plus) che a Sky prima della sottoscrizione della relativa dal menù account di Dazn al costo di 5€ in più al mese.

Dazn trasmetterà in esclusiva anche il Derby con l’Inter di sabato 3 settembre alle ore 18. Anche la stracittadina sarà visibile su Zona Dazn. Tra oggi e domani, saranno comunicati gli orari, gli anticipi e i posticipi delle altre giornate di settembre fino alla pausa di metà mese per la pausa per le Nazionali impegnati in Nations League.