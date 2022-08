Serie A, anticipi e posticipi fino alla 16ª giornata: Milan-Juve sabato alle 18

L’emittente DAZN ha pubblicato il calendario ufficiale e la programmazione di anticipi e posticipi di Serie A fino alla 16ª giornata.

Il campionato di Serie A mai come quest’anno correrà tantissimo, da qui sino al mese di novembre. Quando si fermeranno tutti i tornei per l’arrivo dei Mondiali invernali di Qatar.

In vista di questo rush importante, l’emittente DAZN ha pubblicato e stabilito le date e gli orari dei prossimi turni di Serie A, esattamente fino alla giornata numero 16, quella che riaprirà il campionato dopo la pausa invernale.

Dunque sono stati resi noti poco fa gli orari e la messa in onda dei match dalla settima alla sedicesima giornata di campionato, in particolare delle gare che si giocheranno in anticipo e posticipo.

Gli orari del calendario Milan dalla 7ª alla 16ª giornata

Diverse le partite che dalla settima giornata, quella che si disputerà dopo la prima sosta di campionato per le Nazionali, fino alla ripresa di inizio gennaio vedranno il Milan giocare o in anticipo o in posticipo. Molto dipende anche dagli impegni infrasettimanali di Champions League dei rossoneri.

In ben sei occasioni da metà settembre ad inizio gennaio il Milan scenderà in campo in orario serale, come nella sesta di campionato con la Sampdoria in trasferta o nella successiva gara con il Napoli in casa. Milan-Juventus invece è prevista l’8 ottobre alle ore 18, in pomeridiana, nonostante storicamente le due rivali si siano spesso affrontate in notturna.

Queste le date di anticipi e posticipi del Milan fino al 5 novembre prossimo, con relative programmazioni televisive:

10/09 (20.45) Sampdoria-Milan – DAZN/Sky

18/09 (20.45) Milan-Napoli – DAZN

01/10 (20.45) Empoli-Milan – DAZN/Sky

08/10 (18.00) Milan-Juventus – DAZN

16/10 (20.45) Hellas Verona-Milan

22/10 (18.00) Milan-Monza – DAZN

30/10 (20.45) Torino-Milan – DAZN

05/11 (20:45) Milan-Spezia – DAZN/Sky