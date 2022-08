Svolta definitiva per Bakayoko: domani la firma, nessun dubbio

Gianluca Di Marzio fornisce gli ultimi importanti aggiornamenti sul mercato del Milan. Attenzione tutta focalizzata sul centrocampo, sia in entrata che in uscita!

Domani sarà l’ultimo giorno utile per completare le operazioni del mercato estivo. Al Milan manca soltanto da sistemare il reparto di centrocampo, dato che con l’arrivo di Malick Thiaw è stato completato al meglio quello di difesa. Maldini e Massara vogliono regalare a Stefano Pioli un quarto mediano dopo Bennacer, Tonali e Pobega.

L’obiettivo è quello di poter contare su una batteria di centrocampisti varia e pronta all’uso. In tal senso, attualmente l’attenzione è tutta concentrata su Aster Vranckx del Wolfsburg, un profilo giovane che può fare bene al Milan e crescere al meglio. Dopo aver visto sfumare le piste conducenti a Onyedika del Midtjylland e Onana del Bordeaux, è il belga l’obiettivo principale adesso.

Il giocatore, come raccontato nelle scorse ore, ha già dato il suo ok al club rossonero e a Maldini. Vranckx ha il solo desiderio di trasferirsi al Milan e vestire la maglia del Diavolo. Concordati già i termini personali del possibile trasferimento, manca però l’accordo totale con il Wolfsburg. I tedeschi stanno facendo un pò i capricci. Il Milan ha offerto 1 milione di prestito oneroso e un diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro.

Il Wolfsburg è ancora fermo sulla richiesta di 2 milioni in più. Secondo le ultime di Gianluca Di Marzio, i due club hanno avuto dei contatti continui anche nella giornata di oggi, particolarmente in mattinata. Si sta cercando di trovare la quadra, e domani o già stasera potrebbe essere il momento giusto.

Milan, situazione Bakayoko: si va verso una soluzione

Di Marzio, sul proprio sito, ha fatto un focus dettagliato anche sulla situazione di Tiemouè Bakayoko. Il Milan sta facendo di tutto per liberarsi del mediano francese, da tempo non rientrante nei piani tecnici del club. L’obiettivo è quello di disfarsi dell’ingaggio di Timo, che verrebbe impiegato praticamente mai da Pioli.

Come ben sappiamo, attualmente il suo profilo è nel mirino di club come Monza, Lione e Newcastle. Ma adesso sono gli inglesi ad avere una posizione di prestigio. Bakayoko però potrebbe non muoversi più in prestito, anzi. È sempre più accreditata l’ipotesi della risoluzione del suo contratto, sia col Milan che con il Chelsea.

Secondo Di Marzio, il francese dovrebbe liberarsi definitivamente dai due club già domattina, rescindendo di comune accordo i suoi attuali accordi. Dopodiché proverà a farsi strada all’interno di un altro club. La Premier League come accennato sembra la pista più calda! Quindi, per un centrocampista che esce ce ne sarà uno che entra a Milanello. O almeno così si spera!