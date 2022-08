Tutto vero: la Super Star al Milan, la conferma è prestigiosa

Tutto confermato, nuovo socio di prestigio per Gerry Cardinale, nell’acquisizione del Milan: entra a far parte del club rossonero. Ecco tutti i dettagli

Il Milan si appresta a vivere una nuova era. La parentesi di Elliott sta andando in archivio, con il closing da parte di Gerry Cardinale e il suo fondo, in programma già nella giornata di mercoledì. Lo scrive il Financial Times.

Red Bird, dunque, diventerà a tutti gli effetti il proprietario del Milan. Ma le novità lanciate dal prestigioso giornale, stanno facendo sognare i tifosi dei Diavolo. In orbita rossonera ci saranno, infatti, diversi personaggi importanti del mondo dello sporto e dello spettacolo americano.

E’ da tempo che se ne parla ma ora è arrivata la conferma del FT: anche LeBron James entrerà, indirettamente, a far parte della famiglia Milan. Questo perché il campione NBA è azionista di Main Street Advisors, fondo di investimento di Los Angeles, che si appresta a diventare socio di Gerry Cardinale nell’acquisizione del Milan.

Crescita del marchio

LeBron sarà, chiaramente un investitore indiretto del club rossonero al pari di altri personaggi famosi come il produttore discografico e imprenditore statunitense, Jimmy Iovine, e il rapper, produttore discografico e attore canadese, Drake.

Si tratta, chiaramente, di personaggi famosi, che più avanti potrebbero dare una mano al Milan a dare visibilità al brand rossonero.