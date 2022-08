Milan, l’annuncio dell’agente: “Pioli lo ama ma è troppo costoso”

L’agente allo scoperto, conferma l’interesse da parte del Milan e di Stefano Pioli. Le dichiarazioni, però, non lasciano molti dubbi. Il punto

E’ stato un sogno di calciomercato del Milan, ormai di qualche anno fa. Era stato Leonardo a provare il super colpo ma le resistenze di Claudio Lotito hanno impedito lo sbarco a Milano, di Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista continua chiaramente ad essere apprezzato dal club rossonero e dai suoi dirigenti. Impossibile non farlo. Il calciatore, negli anni, ha continuato a crescere, diventando sempre più forte.

Nel corso delle diverse sessioni di calciomercato, il nome di Savic è stato accostato a diverse squadre, anche al Milan, ma trattare con Lotito è estremamente complicato. Di trattative vere e proprie, infatti, non ne abbiamo viste.

Il serbo ha un contratto in scadenza nel 2024, ora è davvero di fronte ad un bivio, addio o rinnovo. A parlare del suo futuro ci ha pensato l’agente, Mateja Kezman, intervistato dal Corriere dello Sport: “Se non avverranno miracoli in questi ultimi tre giorni resterà alla Lazio. Fino a quando lo dirà il tempo. Qesta estate nessun club è stato pronto a pagare quanto chiesto da Lotito, quindi penso che la situazione non cambierà. A gennaio? Tuto dipende dai Mondiali, tutto è possibile”.

Prezzo?” Lotito parlava di circa 100 milioni e se si guarda come gioca forse aveva ragione ma la Lazio non ha vinto grandi trofei in Europa quindi posso dire che 100 milioni sono troppi”.

Conferme sul Milan

L’agente parla dell’interesse dei club inglesi, dall’Arsenal, passando per il Newcastle e il Chelsea, poi si sofferma sulle italiane.

Dalla Juventus al Milan: “Tutti nella Juve amano il giocatore. Ne ho parlato molto spesso in passato. Ma la realtà, in questo momento, è che il progetto Sergej è troppo costoso per loro. Sono stati chiari e corretti”.

Interesse rossonero – “Lo stesso vale per il Milan. Pioli ama il giocatore, tutti nel club. Ho un grande rispetto per Maldini, prima come giocatore e ora come manager, persona onesta e schietta”.