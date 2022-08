“È arrivata la firma”: Milan, tutto confermato

Sono finalmente arrivate le firme di Elliott e RedBird per quanto riguarda il closing della cessione del Milan: il club cambia proprietà.

Il Milan ha una nuova proprietà: RedBird Capital Partners. La società di investimento guidata da Gerry Cardinale ha acquisito il 99,93% delle azioni detenute da Elliott Advisors UK.

Come riportato da Repubblica.it, in queste ore è arrivata la firma delle parti per l’atteso closing. Il club rossonero era passato nelle mani del fondo guidato da Paul Singer nel 2018, in seguito ai problemi avuti dall’allora proprietario Yonghong Li. Quattro anni dopo, con tanto di Scudetto in tasca e di bilancio migliorato, i padroni cambiano nuovamente.

Tra i soggetti che RedBird Capital Partners ha coinvolto in questa operazione sembrano esserci la famiglia proprietaria dei New York Yankees e il fondo Main Street Advisors, che ha tra i suoi investitori anche Lebron James. Anche l’imprenditore italiano Riccardo Silva sarebbe tra i sottoscrittori. Ci sono più soggetti che hanno deciso di credere nell’affare proposto da Cardinale e che investono dei soldi nell’acquisto del Milan. Presto dovremmo sapere tutti i nomi.

Cessione Milan, Gerry Cardinale atteso in Italia

L’arrivo di una nuova proprietà comporterà alcuni cambiamenti anche nell’organigramma dirigenziale. L’area sportiva non sarà toccata, ma c’è la concreta possibilità che Ivan Gazidis non rimanga nel ruolo di amministratore delegato. Il suo contratto scade a fine novembre e sembra che al suo posto possa insediarsi un’altra figura. Il nome più quotato è quello di Giorgio Furlani, manager di Elliott e già presente nel CdA del Milan.

Intanto ora si attende il comunicato ufficiale del closing, atteso nelle prossime ore. Cardinale dovrebbe essere a Milano a breve, anche per assistere a San Siro al derby contro l’Inter in programma sabato. Sarà interessante ascoltare le sue parole. Aveva già fatto intendere di avere grandi progetti per la crescita del club e potrebbero esserci novità.