“È solo questione di ore”, sarà rossonero: nessun dubbio

A pochissimi giorni alla chiusura del calciomercato, Maldini e Massara stanno per chiudere l’ennesimo colpo che regalerebbe a Pioli un tassello fondamentale per la nuova rosa rossonera.

Il Milan e il Wolfsburg sono sempre meno lontani per il passaggio di Vranckx in rossonero: il club nelle ultime ore si è avvicinato ulteriormente alle richieste della squadra tedesca grazie al sapiente lavoro di Maldini e Massara.

Il centrocampista belga classe 2002 ha immediatamente trovato l’accordo con il club milanese e tutte le altre proposte, tra cui quella dell’Atalanta, sono passate in secondo piano. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sport Mediaset, Niccolò Ceccarini, il Milan sarebbe davvero molto vicino alla chiusura di questo colpo.

Milan, è solo questione di ore ma alla fine Vranckx sarà rossonero — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) August 31, 2022

Vranckx al Milan, ci siamo: nuove conferme

Si sta cercando di arrivare al dunque: la dirigenza proverà a chiudere la trattativa già oggi, dopo che tutte le altre piste per il reparto sono sfumate. Il Milan vuole il centrocampista centrale ex Malines e farà di tutto per portarlo alla corte di Stefano Pioli che aveva parlato della necessità di un centrocampista. Insomma, il belga sembra essere il prescelto dalla dirigenza.

In giornata dovrebbe arrivare il via libera per partire verso Milano. Il talentuoso centrocampista classe 2002 è già con valige in mano e la testa all’eventuale prossima stagione di Serie A con la maglia del Diavolo. La giornata di ieri è stata fondamentale per la trattativa, poiché si è definita la formula dell’accordo: si tratterebbe di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Ora le parti sono ai dettagli economici.

I dettagli della trattativa

L’offerta presentata dal Milan è quella di un milione per il prestito più 11 milioni di euro per il riscatto, ma il Wolfsburg vorrebbe qualcosa in più. Le due parti stanno limando i dettagli: la soluzione potrebbe essere trovata attraverso l’inserimento di alcuni bonus legati al numero di presenze in stagione e agli obiettivi di squadra. Con l’acquisto di Vranckx, Pioli avrebbe in mano una squadra completa in tutti i reparti. Ora manca davvero poco per la fumata bianca.