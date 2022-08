Il Milan torna sul mercato dopo l’infortunio: ultimo colpo a sorpresa?

I rossoneri potrebbero piazzare un ultimo colpo in entrata per rimpiazzare il giocatore infortunato: c’è già un’idea

Manca poco più di un giorno alla chiusura della sessione estiva del mercato, eppure il Milan non sembra aver intenzione di fermarsi per quanto riguarda i colpi in entrata. Dopo il centrocampista esserci anche un ultimo arrivo.

Siamo ormai agli sgoccioli di questo mercato, con il Milan che ha già messo a segnato tanti colpi, alcuni dei quali molto importanti, come Charles De Ketelaere dal Club Brugge. In queste ultime ore Maldini e Massara sono però ancora al lavoro perché c’è ancora da portare a termine alcune operazioni per mettere a disposizione di Stefano Pioli una squadra completa.

La dirigenza rossonera sta per chiudere per Aster Vranckx del Wolfsburg a centrocampo, con il belga che sarà la pedina in più nella mediana rossonera, e Bakayoko verso l’addio. Ma non è finita qui perché potrebbe esserci un ultimo acquisto dovuto alla questione infortuni e alla necessità di rimpiazzare Alessandro Florenzi, che sarà costretto probabilmente a un lungo stop dopo che ieri contro il Sassuolo ha accusato un problema al flessore sinistro.

Terzino destro: Odriozola l’opzione last-minute

Secondo quanto riportato sul sito di Gianluca Di Marzio, il club rossonero si è subito messo alla ricerca di un terzino destro e ha individuato in Alvaro Odriozola il profilo ideale per sostituire l’ex Psg. La formula che si sta provando è quella del prestito e il calciatore è in uscita dal Real Madrid. Il classe 1995 conosce anche bene il campionato italiano e rappresenta un usato sicuro perché l’anno scorso ha disputato un ottimo campionato con la maglia della Fiorentina.

Le alternative di cui si parla sono Hector Bellerin dell’Arsenal, che però aspetta il Barcellona, e ci sono anche voci su Davide Zappacosta e Hans Hateboer dell’Atalanta, che al momento però non trovano conferma.