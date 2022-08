Non è finita: dall’Inghilterra insistono, i tifosi del Milan tremano

Non è ancora scampato il pericolo perché da oltremanica ribadiscono l’esistenza della trattativa: i rossoneri con il fiato sospeso

Il mercato è davvero agli sgoccioli ma c’è ancora tempo per gli ultimi colpi e da qui a domani sera può accadere davvero di tutto. Il Milan sta cercando di chiudere l’ultima operazione in entrata a centrocampo ma deve guardarsi dall’assalto ai suoi top.

Alla fine della sessione estiva di mercato mancano poco più di 24 ore e in questo momento è tutto appeso a un filo perché i top club vogliono completare la rosa dei super colpi e sono pronti all’assalto dei migliori giocatori in giro per l’Europa. Il club rossonero, che intanto lavoro all’ultimo acquisto, ovvero il centrocampista Aster Vranckx, deve difendersi dagli attacchi per i suoi giocatori di punta.

Il timore dei tifosi consiste in un ritorno pesante del Chelsea su Rafael Leao. I Blues sono pazzi per l’attaccante portoghese e sono disposti a mettere sul piatto una cifra intorno ai 100 milioni di euro. La conferma arriva direttamente dall’Inghilterra, con il Times che insiste sulla trattativa. Il budget del club londinese appare illimitato, visto che nelle idee c’è l’idea di investire anche in difesa e a centrocampo su Gvardiola e Zakharyan.

Leao al Chelsea: la conferma del Times

Il Times oggi infatti insiste sulla questione Leao al Chelsea e parla di trattativa in corso. Il Chelsea ha ricevuto una risposta negativa in merito al possibile approdo a Stamford Bridge di Neymar e ora vuole provare a chiudere per l’ex Lille. I rossoneri non vorrebbero lasciare andare uno dei loro giocatori chiave ma l’offerta che potrebbe arrivare si preannuncia monstre.

#Chelsea are in talks to Sign Rafael Leao after being told a deal for Neymar was not possible, #Chelsea want to sign a midfielder and striker before tomorrow and are also trying to complete a deal for Gvardiol. #CFC [ @garyjacob via @TimesSport ] pic.twitter.com/ETJEFsPQjC — Ines Star (@NestaInes1) August 31, 2022

Milan e Chelsea sono in ottimi rapporti dato che solo la scorsa estate hanno chiuso sia la trattativa per portare Fikayo Tomori a titolo definitivo con il Diavolo che il prestito biennale per Tiemoué Bakayoko. Il Times spiega che i Blues stanno provando a completare la rossa dei colpo importantissimi in tutti i ruoli. Per la difesa c’è Gvardiol del Lipsia, per il centrocampo il giovane Zakharyan della Dinamo Kiev, e per l’attaco proprio Rafael Leao del Milan,