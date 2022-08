“Una richiesta folle”: Milan, tutto rinviato

Dall’Inghilterra arriva la notizia di un possibile duello di mercato tra Milan e Arsenal per un talento sudamericano: non è un nome nuovo.

Il calciomercato rossonero dovrebbe chiudersi con l’arrivo di Aster Vranckx e l’addio di Tiemoué Bakayoko. Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per concludere le ultime operazioni della sessione estiva, che terminerà domani.

Ovviamente, il Milan non smetterà di seguire nuovi talenti sui quali investire in futuro. Il reparto scouting guidato da Geoffrey Moncada ha diversi nomi nella lista. Qualche volto nuovo in più potremmo vederlo nel 2023, quando il club dovrebbe avere maggiore margine di spesa nella campagna acquisti.

A breve ci sarà il closing della cessione societaria, con RedBird Capital Partners che diventerà la nuova proprietà e che ha progetti importanti per la crescita del Diavolo. L’aumento del fatturato è uno dei obiettivi e ciò aiuterà anche il mercato in entrata nel futuro.

Calciomercato Milan, duello con l’Arsenal per Danilo?

Tra i giovani talenti che piacciono molto al Milan c’è Danilo, centrocampista 21enne che milita nel Palmeiras. Gli osservatori lo seguono da diverso tempo, ma in questa estate non è stata avviata una trattativa. Tutto rinviato, eventualmente, al 2023.

Dall’Inghilterra standard.co.uk conferma l’interesse del Milan, però rivela anche quello dell’Arsenal. I Gunners si sono fatti avanti per cercare di comprare il giocatore, ma il Palmeiras non è intenzionato a cederlo al momento. Solo se un club pagasse la clausola di risoluzione da 86 milioni di sterline (circa 100 milioni di euro) si potrebbe concretizzare il trasferimento. Ovviamente né a Londra né a Milano o altrove intendono spendere una cifra simile per Danilo.

Il club brasiliano vuole vincere la Copa Libertadores e dunque non vende i suoi migliori giocatori adesso. Servono offerte particolarmente alte affinché lo scenario cambi. L’Arsenal sta valutando anche altri profili. Da tempo ha messo gli occhi su Youri Tielemans, in scadenza a giugno 2023, però il Leicester City sta chiedendo troppo per la cessione del suo cartellino.

Per quanto riguarda il Milan, si attende che nelle prossime ore Maldini e Massara riescano a trovare l’accoro con il Wolfsburg per l’arrivo di Vranckx. L’ex Mechelen può arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto, un affare low cost per le casse rossonere.