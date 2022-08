Trasferimento al Milan saltato: destinazione a sorpresa

Un ex obiettivo del club rossonero è vicino a cambiare squadra: niente trasferimento all’estero, dovrebbe rimanere a giocare in Francia.

Il Milan è sempre molto attento alla Ligue 1 e ha più volte pescato da lì dei rinforzi, ma in questa sessione estiva del calciomercato non dovrebbe arrivare nessuno dalla Francia. Tolto Yacine Adli, rientrato dal prestito al Bordeaux dopo essere stato comprato un anno fa, non ci dovrebbero essere acquisto da quel campionato.

Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero preso volentieri Sven Botman e Renato Sanches, ma per ragioni diverse le due stelle del Lille si sono poi trasferite rispettivamente al Newcastle United e al PSG. Sarebbero stati due grandi colpi, però non si sono concretizzati.

La dirigenza rossonera ha fatto sondaggi e provato ad avviare qualche trattativa anche per altri calciatori della Ligue 1. Tra questi c’è pure Jean Emile Junior Onana, di proprietà del Bordeaux ed ex compagno di squadra di Adli. Il tentativo effettuato non è andato a buon fine.

Calciomercato Milan, Jean Onana verso un’altra squadra della Ligue 1

Il Milan aveva provato a prendere Onana in prestito con diritto di riscatto, però il Bordeaux ha rifiutato l’offerta. Il club retrocesso in Ligue 2 preferisce monetizzare dalla cessione del centrocampista camerunese e attendeva la giusta proposta per dare il via libera. A un certo punto anche Spezia e Cremonese si erano inserite su di lui, ma adesso sembra che il suo futuro sia ancora in Francia.

L’Equipe riporta che il Bordeaux aveva accettato l’offerta da 5 milioni di euro più 1 di bonus della Cremonese, però il giocatore si trasferirà al Lens. Quest’ultimo ha fatto una proposta leggermente inferiore rispetto a quella avanzata dal club lombardo ma che prevede una percentuale maggiore sulla futura rivendita. In questo modo è arrivato l’ok dai girondini e adesso Onana è pronto per proseguire la sua carriera in Francia.

Nel Lens avrà come compagno di squadra Seko Fofana, centrocampista ex Udinese che è tra i nomi accostati al Milan durante questa sessione estiva del calciomercato. Potrà imparare tanto da lui, che trasferendosi in Ligue 1 dopo l’esperienza friulana è cresciuto tantissimo.