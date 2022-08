“Un regalo per il Milan”, l’attaccante fa impazzire i tifosi: messaggio d’amore

C’è tanto milanismo nell’eurogol segnato stasera da Lorenzo Colombo contro il Napoli. L’attaccante ha la mente e il cuore ai colori rossoneri!

Quello che ha fatto stasera Lorenzo Colombo allo Stadio Maradona rimarrà sicuramente negli annali. Da tanto tempo non si vedeva un gol del genere in Serie A! L’attaccante del Lecce, in prestito dal Milan, ha segnato un gol straordinario dalla lunghissima distanza nella gara contro il Napoli. Non un bolide qualunque.

Lollo ha bucato la porta sfoggiando il suo mancino praticamente da fermo, dopo aver agganciato magicamente una palla volante. Il suo gol è valso il pareggio definitivo al Lecce, che ha trovato un punto importantissimo contro una delle favorite al titolo. Nessuno avrebbe scommesso sul pareggio dei partenopei stasera, eppure Colombo ha cambiato ogni pronostico.

La sua rete valsa l’1-1 la dice sicuramente bene al Milan, che dopo il pareggio contro il Sassuolo non vede sfuggire il Napoli. Adesso, infatti, le due big italiane si trovano a pari punti in classifica (8). Colombo è ben consapevole di aver fatto un regalo al suo club del cuore, quello che lo ha cresciuto e che silenziosamente lo sta aspettando.

Lo ha dichiarato lui stesso al termine della gara, intervistato ai microfoni di DAZN da gran protagonista. Lorenzo si è detto contento della rete, sia per il Lecce che per il Milan. Non vede l’ora di tornare a vestire la maglia rossonera, anche se non lo ha detto esplicitamente. Le sue dichiarazioni hanno fatto innamorare ancor di più i tifosi, che sperano di trovare in Colombo il prossimo bomber del futuro milanista!

Di seguito le sue parole:

“Mi piace pensare che il gol di stasera sia un regalo per il Milan. Io voglio arrivare lontano, ma a piccoli passi. Oggi era una grande opportunità di crescita, come lo sarà quest’anno e come lo saranno i prossimi. Poi quello che deve arrivare, arriverà col tempo”.