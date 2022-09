Adesso è ufficiale: è del Milan, l’annuncio su Instagram

Lo ha comunicato proprio la sua agenzia attraverso il social. Il giovane centrocampista è un nuovo giocatore del Milan e farà parte della Primavera

Come è stato riportato nei giorni scorsi, uno dei tanti colpi in prospettiva messi a segno dal Milan in questi ultimi giorni di mercato è stato Dariusz Stalmach, trequartista polacco classe 2005.

Il giovanissimo è arrivato dal Gronik Zarbze, con i rossoneri che hanno bruciato la concorrenza di Juventus e Roma. Nonostante la giovane età Stalmach ha già diverse presenze in Ekstralasa ed è stato messo a disposizione della Primavera di Ignazio Abate, insieme agli altri due arrivi, Jan-Carlo Simic e Vincenzo Mattia Rana.

Il suo arrivo è l’ennesima prova della preparazione e della prontezza della dirigenza rossonera nel pianificare il futuro. Il ragazzo è dotato di una buona fisicità e di un gran dribbling, ed è considerato uno dei talenti più interessanti del panorama europeo. Dopo che Stalmach ha effettuato le visite mediche e l’idoneità, oggi la stessa agenzia del calciatore, la SEG Football, ha annunciato sul proprio account Instagram l’ufficialità dell’operazione.

Nel post vengono fatte vedere le immagini della firma con il Milan insieme a Maldini e Massara. Nel messaggio poi si legge: “Dalla Polonia all’Italia per inseguire un sogno. Dariusz Stalmach si unisce al Milan per compiere il prossimo passo della sua carriera. Congratulazioni!”.